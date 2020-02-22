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    Кримінал

    Мангер збирається втекти з України, – активіст

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    Владислав Мангер, якого підозрюють в організації вбивства радниці міськголови Херсона Катерини Гандзюк, збирається втекти з України - Мангер збирається втекти з України, – активіст
    Владислав Мангер, якого підозрюють в організації вбивства радниці міськголови Херсона Катерини Гандзюк, збирається втекти з України

    У нас є чіткий інсайд і навіть не один і навіть з близького оточення є, що Мангер «стає на лижі» – Сініцин

    Голова Херсонської облради Владислав Мангер, якого підозрюють в організації вбивства радниці міськголови Херсона Катерини Гандзюк, збирається втекти з України через екстрадицію ще одного фігуранта справи Олексія Левіна з Болгарії.

    Про це пише активіст Роман Сініцин у своєму Facebook.

    «У нас є чіткий інсайд і навіть не один і навіть з близького оточення є, що Мангер «стає на лижі» в зв’язку з екстрадицією Москала-Левіна з Болгарії.

    В найближчі дні. Збирається. Звалити.

    Адвокати Мангера двічі намагались потрапити в Бургасі до Левіна, не фартануло.

    Як тільки Левіна екстрадують і він дасть покази СБУ\ГПУ – Мангер заїде на СІЗО, зараз він під заставою. Кого там тегати, кому дзвонити щоб цьому чорту не дали втекти в якусь Домінікану?», – написав Сініцин.

    Нагадаємо, Бургаський обласний суд в Болгарії дозволив екстрадицію Олексія Левіна, підозрюваного в причетності до вбивства Катерини Гандзюк, і розпорядився передати його компетентним органам України.

    суд кримінал Катерина Гандзюк Владислав Мангер
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