У Абромавичуса обіцяють сприяти слідству у справі «Укроборонсервісу»
«Укроборонсервіс» обіцяє сприти всім розслідуванням зловживань попередніх керівників компанії
На підприємстві «Укроборонсервіс», що входить до Державного концерну «Укроборонпром», сприятимуть усім розслідуванням щодо зловживань екскерівників.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби «Укроборонпрому».
«Укроборонсервіс» сприяє всім розслідуванням зловживань попередніх керівників компанії. Під час десятигодинного обшуку керівництво та співробітники компанії всебічно сприяли роботі слідчих та прокурорів у проведенні слідчих дій», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, прокурори Офісу генерального прокурора із залученням спеціалістів внутрішнього аудиту ДК «Укроборонпром» провели обшук у комплексі будівель держпідприємства «Укроборонсервіс».
За даними слідства, службовці ДП «Укроборонсервіс» під час здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, ймовірно, завдали державі значних збитків.
Крім того, як зазначається, ці службовці можуть бути причетними до привласнення, розтрати та заволодіння чужим майном у великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем.