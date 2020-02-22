У Абромавичуса обіцяють сприяти слідству у справі «Укроборонсервісу»



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За даними слідства, службовці ДП «Укроборонсервіс» завдали державі значних збитків

«Укроборонсервіс» обіцяє сприти всім розслідуванням зловживань попередніх керівників компанії

На підприємстві «Укроборонсервіс», що входить до Державного концерну «Укроборонпром», сприятимуть усім розслідуванням щодо зловживань екскерівників.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби «Укроборонпрому».

«Укроборонсервіс» сприяє всім розслідуванням зловживань попередніх керівників компанії. Під час десятигодинного обшуку керівництво та співробітники компанії всебічно сприяли роботі слідчих та прокурорів у проведенні слідчих дій», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, прокурори Офісу генерального прокурора із залученням спеціалістів внутрішнього аудиту ДК «Укроборонпром» провели обшук у комплексі будівель держпідприємства «Укроборонсервіс».

За даними слідства, службовці ДП «Укроборонсервіс» під час здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, ймовірно, завдали державі значних збитків.

Крім того, як зазначається, ці службовці можуть бути причетними до привласнення, розтрати та заволодіння чужим майном у великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем.