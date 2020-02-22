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    Кримінал

    Стали відомі деталі дивної загибелі людини в будинку ексміністра закордонних справ України

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    <p>В будинку, що належить ексміністру закордонних справ України Леоніду Кожарі, в селі Чайки під Києвом, сталася надзвичайна подія</p> - Стали відомі деталі дивної загибелі людини в будинку ексміністра закордонних справ України

    В будинку, що належить ексміністру закордонних справ України Леоніду Кожарі, в селі Чайки під Києвом, сталася надзвичайна подія

    Характер поранення і положення тіла вказує на те, що підприємця могли вбити

    Колишній міністр закордонних справ України Леонід Кожара і загиблий за дивних обставин у його будинку 21 лютого підприємець Сергій Старицький під час надзвичайної події перебували в стані сильного алкогольного сп’яніння.

    Як стало відомо «Obozrevatel» із власних джерел у поліції, стрілянина сталася під час застілля. Одна з його учасниць Марина К. повідомила, що компанія випивала з 15:00.

    Після цього жінка пішла в іншу кімнату відпочивати, а коли почула постріл, повернулася і побачила Старицького з вогнепальним пораненням у голову і пістолетом у руці.

    Згідно з інформацією джерела, характер поранення і положення тіла вказує на те, що підприємця могли вбити. На момент прибуття співробітників поліції Кожара перебував в неадекватному стані.

    sergejstaritskijПідприємець Сергій Старицький 

    Як повідомляють ЗМІ, смерть наступила в результаті пострілу з пістолета Jericho 941 – нагородної зброї ексміністра Кожари. Зазначимо, що Кожара любив постріляти, коли вип’є.

    Нагадаємо, в будинку колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожари, розташованому в селі Чайки Київської області, 21 лютого виявили труп із вогнепальним пораненням. Загиблим виявився колишній голова правління телеканалу «Інтер».

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