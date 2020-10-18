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    Кримінал

    Українець намагався вивезти до Румунії комплектуючі до військових літаків

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    <p>Житель Чернівецької області намагався приховано переправити в одну з європейських країн сім годинників, які використовуються у військовій авіації</p> - Українець намагався вивезти до Румунії комплектуючі до військових літаків

    Житель Чернівецької області намагався приховано переправити в одну з європейських країн сім годинників, які використовуються у військовій авіації

    Фото: СБУ

    Правоохоронці затримали транспортний засіб з контрабандою на пункті пропуску Дякове в Закарпатській області

    У Закарпатській області співробітники Служби безпеки України запобігли нелегальному вивезенню за кордон комплектуючих до військових літаків.

    Про це повідомляється на сторінці управління СБУ в Закарпатській області в Facebook.

    Правоохоронці встановили, що житель Чернівецької області намагався приховано переправити в одну з європейських країн сім годинників, які використовуються у військовій авіації як комплектуючі до літаків. Нелегальний вантаж він перевозив у власному мікроавтобусі.

    Правоохоронці затримали транспортний засіб з товаром на пункті пропуску Дякове в Закарпатській області (кордон з Румунією, – ред.)

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    Українець намагався вивезти до Румунії комплектуючі до військових літаків
    Українець намагався вивезти до Румунії комплектуючі до військових літаків
    Українець намагався вивезти до Румунії комплектуючі до військових літаків

    За цим фактом розпочато кримінальне провадження за статтею «порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю» Кримінального кодексу України.

    Раніше повідомлялося, що СБУ викрила корупційну схему експорту зерна до Євросоюзу.

    СБУ кримінал контрабанда Закарпаття Румунія літак військова техніка кордон
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