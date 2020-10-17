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    Суспільство

    У Києві побили ветерана АТО та його дружину

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    <span>Івана відвезли в лікарню, а нападники зникли</span> - У Києві побили ветерана АТО та його дружину
    Івана відвезли в лікарню, а нападники зникли
    Фото Facebook Тетяни Нун

    Чоловіка побили, коли він забирав волонтерський візок для бійців

    У п’ятницю, 16 жовтня, у Києві побили учасника АТО, який побував у полоні російських терористів і був звільнений у грудні 2019 року.

    Про це у Facebook повідомила військова ЗСУ Тетяна Нун. Після побиття чоловіка відвезли на «швидкій допомозі» в лікарню.

    «У центрі Києва побили побратима Івана. Ваня – учасник АТО, у полоні був 2 роки й 11 місяців, у грудні його звільнили з полону, лікувався досі в госпіталі (травми й захворювання після полону)», – розповіла вона.

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    У Києві побили ветерана АТО та його дружину
    У Києві побили ветерана АТО та його дружину
    У Києві побили ветерана АТО та його дружину
    Фото Facebook Тетяни Нун

    За її словами, чоловіка побили, коли він забирав на «Новій пошті» волонтерський візок для бійців.

    «Пі*араси на БМВ вирішили, що їм усе дозволено і припаркувалися на дорозі так, що їх об’їхати було неможливо. Іван їм посигналив, із машини відразу вийшли два у*обки та почали бити нашого побратима. З Іваном у машині була його дружина, вона відразу вискочила й почала заступатися. Вона також була побита цими у*обками. Коли викликали поліцію, нападники намагалися втекти, ударивши ще бампером машину Івана», – розповіла Нун.

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    Вона додала, що чоловіка відвезли в лікарню, а нападники зникли. Також вона опублікувала фото постраждалого та авто нападників.

    Нагадаємо, Володимира Балуха побили 8 вересня вночі. 

    АТО Київ кримінал ЗСУ дружина
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