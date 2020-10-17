У Києві побили ветерана АТО та його дружину



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Івана відвезли в лікарню, а нападники зникли Фото Facebook Тетяни Нун

Чоловіка побили, коли він забирав волонтерський візок для бійців

У п’ятницю, 16 жовтня, у Києві побили учасника АТО, який побував у полоні російських терористів і був звільнений у грудні 2019 року.

Про це у Facebook повідомила військова ЗСУ Тетяна Нун. Після побиття чоловіка відвезли на «швидкій допомозі» в лікарню.

«У центрі Києва побили побратима Івана. Ваня – учасник АТО, у полоні був 2 роки й 11 місяців, у грудні його звільнили з полону, лікувався досі в госпіталі (травми й захворювання після полону)», – розповіла вона.

За її словами, чоловіка побили, коли він забирав на «Новій пошті» волонтерський візок для бійців.

«Пі*араси на БМВ вирішили, що їм усе дозволено і припаркувалися на дорозі так, що їх об’їхати було неможливо. Іван їм посигналив, із машини відразу вийшли два у*обки та почали бити нашого побратима. З Іваном у машині була його дружина, вона відразу вискочила й почала заступатися. Вона також була побита цими у*обками. Коли викликали поліцію, нападники намагалися втекти, ударивши ще бампером машину Івана», – розповіла Нун.

Вона додала, що чоловіка відвезли в лікарню, а нападники зникли. Також вона опублікувала фото постраждалого та авто нападників.

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