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  4. На Буковині затримали «коня-контрабандиста» (фото, відео)
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    Кримінал

    На Буковині затримали «коня-контрабандиста» (фото, відео)

    Правопорушники покинули коня, за допомогою якого здійснювали транспортування контрабанди, та вдалися до втечі - На Буковині затримали «коня-контрабандиста» (фото, відео)
    Правопорушники покинули коня, за допомогою якого здійснювали транспортування контрабанди, та вдалися до втечі
    фото: Державна прикордонна служба

    Вартість вилученого тютюну склала понад 400 тис. грн

    На Буковині контрабандисти конем намагалися доправити тютюнові вироби до Румунії. Проте їх викрили прикордонники. Про це повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби.

    «Під час реалізації випереджувальної інформації сьогодні на світанні оперативники Чернівецького прикордонного загону спільно з нарядом відділення «Нижні Петрівці» відділу «Красноїльськ» у лісовому масиві виявили групу невідомих осіб», – йдеться в повідомленні.

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    Зазначається, що з появою військовослужбовців правопорушники покинули свої ноші, а також коня, за допомогою якого здійснювали транспортування контрабанди, та вдалися до втечі. Не зупинили пачкарів і попереджувальні постріли.

    Після перевірки місцевості прикордонники виявили близько 20 пакунків з куривом іноземного виробництва без марок акцизного податку України, які згодом передали співробітникам Нацполіції. За попередньою оцінкою вартість вилученого тютюну склала понад 400 тисяч гривень.

    Раніше у Чернівецькій області затримали двох чоловіків з саморобним безпілотником, до якого прикріпили 300 пачок цигарок. За версією прикордонників, вони намагались доправити їх через кордон до Румунії.

    Також прикордонники затримали на кордоні України та Румунії трьох контрабандистів, які хотіли катапультувати пакунок з безакцизними сигаретами.

    Теги: прикордонники тютюнові вироби Україна кордон
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    На Буковині затримали «коня-контрабандиста» (фото, відео)