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    Прикордонники спіймали контрабандистів, які хотіли катапультувати сигарети до Румунії

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    Пусковою катапультою контрабандисти намагалися відправити до Румунії цигарки, проте їх затримали прикордонники - Прикордонники спіймали контрабандистів, які хотіли катапультувати сигарети до Румунії

    Пусковою катапультою контрабандисти намагалися відправити до Румунії цигарки, проте їх затримали прикордонники

    фото: dpsu.gov.ua

    На Закарпатті у контрабандистів вилучили катапульту з безпілотником, два авто та сигарети

    Прикордонники затримали на кордоні України та Румунії трьох контрабандистів, які хотіли катапультувати пакунок з безакцизними сигаретами. Як повідомляє пресслужба Держприкордонслужби, зловмисники також планували застосувати саморобний безпілотник.

    Трьох громадян України затримали на околиці населеного пункту Дротинці Берегівського району. Зловмисники прибули у прикордонну зону на двох автомобілях. В салоні одного з них виявили ноутбук з картою українсько-румунської ділянки кордону, пускову катапульту, саморобний безпілотник та запасні акумуляторні батареї для нього.

    «Виявлені предмети та матеріали в українців вилучили», – зазначає пресслужба.

    Окрім спроби збуту підакцизних товарів, зловмисників також підозрюють у порушенні правил використання повітряного простору.

    Справу направили до Закарпатської обласної прокуратури та Головного управління Нацполіції в Закарпатській області.

    До слова, на Київщині поліція вилучила понад пів тонни наркотиків і прекурсорів (фото, відео).

    Теги: прикордонники кримінал контрабанда Держприкордонслужба Закарпаття Румунія тютюнові вироби
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    Прикордонники спіймали контрабандистів, які хотіли катапультувати сигарети до Румунії