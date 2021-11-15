Прикордонники спіймали контрабандистів, які хотіли катапультувати сигарети до Румунії

На Закарпатті у контрабандистів вилучили катапульту з безпілотником, два авто та сигарети

Прикордонники затримали на кордоні України та Румунії трьох контрабандистів, які хотіли катапультувати пакунок з безакцизними сигаретами. Як повідомляє пресслужба Держприкордонслужби, зловмисники також планували застосувати саморобний безпілотник.

Трьох громадян України затримали на околиці населеного пункту Дротинці Берегівського району. Зловмисники прибули у прикордонну зону на двох автомобілях. В салоні одного з них виявили ноутбук з картою українсько-румунської ділянки кордону, пускову катапульту, саморобний безпілотник та запасні акумуляторні батареї для нього.

«Виявлені предмети та матеріали в українців вилучили», – зазначає пресслужба.

Окрім спроби збуту підакцизних товарів, зловмисників також підозрюють у порушенні правил використання повітряного простору.

Справу направили до Закарпатської обласної прокуратури та Головного управління Нацполіції в Закарпатській області.

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