Українець незвично сховав сигарети в автівці та шокував прикордонників (відео)

Схованка, яку облаштував водій у своєму авто, може претендувати на звання найоригінальнішої

Уранці 28 квітня до пункту пропуску «Грушів-Будомєж», що на українсько-польському кордоні, прибув легковик марки Audi під керуванням громадянина України. Прикордонники виявили незвичний сховок сигарет, повідомити в прецентрі ДПСУ.

Водій спрямував транспортний засіб на смугу руху «зелений коридор», однак прикордонники отримали спрацювання індикаторів системи оцінки ризиків, тож транспортний засіб перевели на поглиблений огляд.

Схованка, яку облаштував водій у своєму авто може претендувати на звання найбільш оригінальної від початку поточного року.

«Паливний бак, запасне колесо, порожнини кузова, обшивка салону? Ні, це все – занадто банально, подумав «винахідник» і вирішив зазирнути глибше. Він удосконалив і без того досконалий агрегат свого авто – трансмісію. Виявляється, без великої кількості запчастин у коробку передач можна вмістити аж 16 блоків сигарет. Дріб’язок – у масштабах оборудок, які днями викривали охоронці кордону в інших вантажівках, але невизнаний інженерний геній заслуговує окремої уваги», – написали прикордонники.

З автомобілем та вмістом оригінальної схованки водієві довелося попрощатися. Стосовно нього склали протокол про порушення митних правил за ч.1 ст. 483 МКУ. Сума оцінки встановлюється.

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