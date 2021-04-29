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    Українець незвично сховав сигарети в автівці та шокував прикордонників (відео)

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    З автомобілем та вмістом оригінальної схованки водієві довелося попрощатис - Українець незвично сховав сигарети в автівці та шокував прикордонників (відео)
    З автомобілем та вмістом оригінальної схованки водієві довелося попрощатис
    Фото: ДСПУ

    Схованка, яку облаштував водій у своєму авто, може претендувати на звання найоригінальнішої

    Уранці 28 квітня до пункту пропуску «Грушів-Будомєж», що на українсько-польському кордоні, прибув легковик марки Audi під керуванням громадянина України. Прикордонники виявили незвичний сховок сигарет, повідомити в прецентрі ДПСУ.

    Водій спрямував транспортний засіб на смугу руху «зелений коридор», однак прикордонники отримали спрацювання індикаторів системи оцінки ризиків, тож транспортний засіб перевели на поглиблений огляд.

    Схованка, яку облаштував водій у своєму авто може претендувати на звання найбільш оригінальної від початку поточного року.

    «Паливний бак, запасне колесо, порожнини кузова, обшивка салону? Ні, це все – занадто банально, подумав «винахідник» і вирішив зазирнути глибше. Він удосконалив і без того досконалий агрегат свого авто – трансмісію. Виявляється, без великої кількості запчастин у коробку передач можна вмістити аж 16 блоків сигарет. Дріб’язок – у масштабах оборудок, які днями викривали охоронці кордону в інших вантажівках, але невизнаний інженерний геній заслуговує окремої уваги», – написали прикордонники.

    З автомобілем та вмістом оригінальної схованки водієві довелося попрощатися. Стосовно нього склали протокол про порушення митних правил за ч.1 ст. 483 МКУ. Сума оцінки встановлюється.

    Нагадаємо, столичні податківці виявили контрафактних сигарет на 16 млн грн.

    У Львівській області викрили склад цигарок із підробленими акцизами. Їхня орієнтовна вартість становить 18 мільйонів гривень.

    Теги: прикордонники водій Audi
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