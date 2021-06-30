Експрикордонник з команди Зеленського возив до України контрабандні сигарети – журналістське розслідування

Слюсарєв є співвласником фірм, які ввозили в Україну десятки мільйонів нелегальних китайських сигарет з Румунії

Член політради «Слуги народу» та колишній прикордонник Вадим Слюсарєв є співвласником фірм, які ввозили в Україну десятки мільйонів нелегальних китайських сигарет з Румунії у 2015-2017 роках.

Про це повідомляють Kyiv Post та Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), посилаючись на декларації румунської митниці, що опинилися в руках журналістів.

Дві українські компанії – ТОВ Duty Free Odesa та ТОВ Travel Retail Ukraine, – співвласником яких зараз є Слюсарєв, імпортували в Україну сигарети китайського бренду Regina. Ці сигарети не продаються в Україні легально, а самі компанії не мали ліцензій на імпорт.

Нелегальні сигарети українським компаніям продавала компанія China Tobacco International – румунська філія китайського виробника тютюну China National Tobacco Corporation (CNTC). Ним володіє китайська держава.

Продаючи сигарети в Україну, тютюнова компанія порушувала протокол про ліквідацію нелегальної торгівлі тютюновими виробами Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Одну з поставок таких сигарет компанії Duty Free Odesa вилучили та знищили українські правоохоронці у травні 2017-му як контрабанду. На думку правоооронців, ці сигарети планували незаконно ввезти до ЄС.

Журналісти з’ясували, що таких поставок було ще щонайменше дві. І вони, вочевидь, залишилися поза увагою правоохоронців.

Вадим Слюсарєв став співвласником обох компаній – Duty Free Odesa та Travel Retail Ukraine – у 2017-2018 роках. Це сталося через два роки після того, як він звільнився з прикордонної служби і як ці компанії нелегально завезли в Україну китайські сигарети.

У журналістів немає даних про те, чи продовжили компанії займатись контрабандою після того, як Вадим Слюсарєв став їхнім співвласником. Але сигарети китайського бренду Regina, які ввозили ці компанії, досі можна знайти в Україні.

Хоча Слюсарєв став співвласником компаній вже після звільнення з державної служби, розквіт цих фірм припав саме на той час, коли Слюсарєв обіймав високі посади в Державній прикордонній службі.

Зокрема, у 2012 році компанія Travel Retail Ukraine, співвласником якої згодом стане Вадим Слюсарєв відкрила дьюті-фрі — магазин на контрольно-пропускному пункті «Гоптівка», що на кордоні з Росією. Тоді Слюсарєв очолював окремий відділ внутрішньої безпеки Східного регіонального управління Державної прикордонної служби, якому підпорядковувались десятки пропускних пунктів – у тому числі й «Гоптівка».

І це не єдиний зв’язок Вадима Слюсарєва з «Гоптівкою».

У 2017-му Слюсарєв купив компанію «Фронтера», яка за часів його роботи в адміністрації Державної прикордонної служби, придбала будівлю біля контрольно-пропускного пункту «Гоптівка» – розповідають у своєму розслідуванні журналісти програми «Схеми». Компанія здає цю будівлю в оренду прикордонникам.

У 2013 році ця компанія отримала земельні ділянки поблизу «Гоптівки», де зараз розміщуються магазини продовольчих товарів і пункти страхування.

Зв’язатися з Вадимом Слюсарєвим журналістам не вдалося, а партія «Слуга народу» не відповіла на запит про коментар.

Також журналісти відвідали офіси компаній Duty Free Odesa та Travel Retail Ukraine в Дніпрі. Офіси знаходяться у квартирі багатоповерхового будинку в центрі міста. Однак, спілкуватися з журналістами представники фірм відмовилися.

З березня 2021 року Вадим Слюсарєв входить до політради партії «Слуга народу».

Як свідчить розслідування журналістів, у 2013-2020 роках China Tobacco International продала пів мільярда сигарет українським компаніям.

Але в офіційних точках продажу тютюну в Україні немає сигарет виробництва China Tobacco. Знайти їх можна лише на «чорному ринку». Такі сигарети не мають акцизних марок, медичні попередження на пачках надруковані англійською замість української, а поруч напис: «For Duty Free Sale Only» («Лише для продажу в магазинах дьюті-фрі»).

Де ж поділися півмільярда ввезених в Україну китайських сигарет? За словами правоохоронців та експертів з контролю за тютюном, з якими спілкувались журналісти, більшість з них нелегально опинилася в країнах Європейського Союзу. Україна була лише проміжним пунктом для контрабандистів.

У 2017-2019 роках італійські правоохоронці вилучили близько 41 тон китайських контрабандних сигарет, зокрема й бренду Regina (China Tobacco). 17% з вилучених сигарет були нелегально ввезені з України – повідомляє OCCRP з посиланням на італійську податкову поліцію.