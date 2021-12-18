На Черкащині 16-річна дівчина до смерті забила вітчима своєї подруги

Дівчина била дорослого чоловіка руками, ногами та дерев’яною палицею

У вбивстві 43-річного чоловіка, якого знайшли мертвим на подвір’ї власного будинку в селі Нове місто (Черкаська область), зізналася 16-річна місцева мешканка. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

За результатами судово-медичної експертизи, смерть чоловіка настала внаслідок нанесених тяжких тілесних ушкоджень. Згодом поліцейські з’ясували, що загинув він від ударів, нанесених йому 16-річною дівчиною, яка прийшла в гості до його пасербиці.

Вона зізналася, що прийшла в гості до своєї подруги і там у неї виник конфлікт з її вітчимом.

«Юнка била дорослого чоловіка руками, ногами й дерев'яною палицею. Завдані тілесні ушкодження призвели до смерті потерпілого», – йдеться у повідомленні.

Слідчі повідомили неповнолітній про підозру у вчиненні злочину. передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

До слово, у Солом'янському районі Києва стався шокуючий злочин: мати вбила свою маленьку дочку.

«За попередніми даними, 24-річна жінка, перебуваючи в будинку за місцем проживання, заподіяла смерть своїй дворічній дитині», – йдеться в повідомленні.