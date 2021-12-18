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    На Черкащині 16-річна дівчина до смерті забила вітчима своєї подруги

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    Поліцейські затримали неповнолітню, яка до смерті побила дорослого чоловіка - На Черкащині 16-річна дівчина до смерті забила вітчима своєї подруги
    Поліцейські затримали неповнолітню, яка до смерті побила дорослого чоловіка
    фото: Нацполіція

    Дівчина била дорослого чоловіка руками, ногами та дерев’яною палицею

    У вбивстві 43-річного чоловіка, якого знайшли мертвим на подвір’ї власного будинку в селі Нове місто (Черкаська область), зізналася 16-річна місцева мешканка. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

    За результатами судово-медичної експертизи, смерть чоловіка настала внаслідок нанесених тяжких тілесних ушкоджень. Згодом поліцейські з’ясували, що загинув він від ударів, нанесених йому 16-річною дівчиною, яка прийшла в гості до його пасербиці.

    Вона зізналася, що прийшла в гості до своєї подруги і там у неї виник конфлікт з її вітчимом.

    «Юнка била дорослого чоловіка руками, ногами й дерев'яною палицею. Завдані тілесні ушкодження призвели до смерті потерпілого», – йдеться у повідомленні.

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    На Черкащині 16-річна дівчина до смерті забила вітчима своєї подруги
    На Черкащині 16-річна дівчина до смерті забила вітчима своєї подруги
    На Черкащині 16-річна дівчина до смерті забила вітчима своєї подруги
    фото: Нацполіція

    Слідчі повідомили неповнолітній про підозру у вчиненні злочину. передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

    До слово, у Солом'янському районі Києва стався шокуючий злочин: мати вбила свою маленьку дочку.

    «За попередніми даними, 24-річна жінка, перебуваючи в будинку за місцем проживання, заподіяла смерть своїй дворічній дитині», – йдеться в повідомленні.

    Теги: кримінал смерть Черкащина жінка злочин
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    На Черкащині 16-річна дівчина до смерті забила вітчима своєї подруги