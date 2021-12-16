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    Тому що заважала: у Києві жінка жорстоко вбила свою дворічну доньку

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    У Києві мати задушила дворічну дочку ременем - Тому що заважала: у Києві жінка жорстоко вбила свою дворічну доньку
    У Києві мати задушила дворічну дочку ременем
    фото з відкритих джерел

    Мати задушила дитину ременем

    У Солом'янському районі Києва стався шокуючий злочин: мати вбила свою маленьку дочку. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    «За попередніми даними, 24-річна жінка, перебуваючи в будинку за місцем проживання, заподіяла смерть своїй дворічній дитині», – йдеться в повідомленні.

    Прибулі в квартиру медики констатували смерть дівчинки через удушення ременем для одягу.

    Повідомляється також, що жінка зізналася у скоєному.

    Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманої про підозру за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального Кодексу України та обрання запобіжного заходу.

    Досудове розслідування, яке проводять слідчі Солом'янського районного відділку поліції, здійснюється за участю ювенальних прокурорів.

    Нагадаємо, раніше на Тернопільщині від коронавірусу вперше померло немовля, дитині було дві місяці і 29 днів.

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    Теги: Київ суд кримінал смерть розслідування поліція жінка немовля
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    Тому що заважала: у Києві жінка жорстоко вбила свою дворічну доньку