Українка сім місяців хворіла на Covid-19: «Скрізь розводили руками»

Юлія Драпата розповіла про наслідки тривалої недуги

Юлія Драпата все ще скаржиться на сильний головний біль та слабкість, однак радіє, що тривала хвороба позаду. Жінка мимоволі стала рекордсменкою – найдовше в Україні хворіла на Covid-19. Недуга не відпускала її 7 місяців і 13 днів.

18 грудня це зафіксували у Книзі рекордів України, а Юлії видали диплом. У ньому вказано, що вона що вона нездужала у період із 2 листопада 2020 року до 15 червня 2021 року. Про те, як минала хвороба та що довелося пережити, рекордсменка поділилася з «Главкомом».

«Я боролася з лімфомою і поїхала на хіміотерапію до Німеччини. Там мені зробили тест, а ввечері неочікувано прийшов позитивний результат», – пригадує Юлія.

Юлія лікувалася також від лімфоми. Фото: Юлія Драпата/Facebook

Жінка змушена була повернутися додому. Згодом з’явилися і симптоми, вона втратила нюх, діагностували також 15% ураження легенів. Температури у Юлії не було, але боліла голова, мучила задишка. За місяць симптоми пішли, та ПЛР-тест, на лихо, все ще був позитивним, антитіл у крові не виявили. Ситуація не змінилася ні за два місяці, ні за три, ні за чотири…

«Німецькі лікарі були дуже подивовані, але пояснили, допомогти не можуть, бо ж я громадянка іншої держави. Порадили проконсультуватися в українських медиків, мовляв, унікальний випадок, їх мала б зацікавити така пацієнтка. Але куди б я не зверталася – скрізь розводили руками», – пояснила Юлія Драпата.

Родина Юлії – чоловік та двоє синів – також перехворіли на Covid-19, але всі одужали за два тижні. Вона ж чекала на негативний результат більше як пів року. Увесь цей час ні з ким не спілкувалася, а гуляти виходила лише у двір. Хоча після чотирьох місяців хвороби її запевнили, що не поширює вірус, усе ж було страшно.

Юлія та її родина, 2020 рік. Фото: Юлія Драпата/Facebook

Жінка каже, хворіти було важко і морально, і матеріально, зізнається, що й плакала часом. Переживань додавало й те, що доки мала Covid-19, не могла робити хіміотерапію. Нині всі страхи позаду, Юлія перебуває у ремісії.

А ось наслідки коронавірусу відчуває. Щоправда, антитіла до нього вже з’явилися у крові.

«Повернулися головні болі, були проблеми з нирками, постраждали легені. Організм виснажився, це дається взнаки», – каже жінка.

Юлія пояснює, погодилася зареєструвати свою рекордно довгу хворобу, аби на цей випадок звернули увагу та, можливо, розробили протоколи лікування для пацієнтів, котрі тривало хворіють на Covid-19, бо нині медична система України допомагати таким недужим не готова.

Раніше в Україні виявили штам «Омікрон». Особа, яка виявилась інфікованою цим штамом коронавірусу, повернулася з Об'єднаних Арабських Еміратів, де мала контакт з хворими на Covid-19. Пацієнт продовжує перебувати на лікуванні.

Раніше міністри охорони здоров'я країн G7 («Великої сімки» – Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, Франція, Японія та США) заявили, що новий штам коронавірусу «Омікрон» є найбільшою загрозою для глобальної охорони здоров'я.

Крім того, мережевий аналітик показав темпи розповсюдження «Омікрону» в світі.

Зауважимо, що «Омікрон» виявили вже у 77 країнах.

Також вчені виявили два незвичайні симптоми нового штаму «Омікрон».

Напередодні головна інфекціоніста України Ольга Голубовська висловила припущення, що штам Covid-19 «Омікрон» уже циркулює в нашій країні. Вона розповіла, що симптоми нового штаму коронавірусу «Омікрон», який вже поширюється планетою, мало чим відрізняються від симптомів інших варіантів.

До слова, ВООЗ оцінила вплив мутацій нового штаму Covid-19 на вакцини.

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