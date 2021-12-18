Понад сім місяців безперервно хворіла на Covid-19: чернівчанка встановила рекорд

Юлія нездужала у період із 2 листопада 2020 року до 15 червня 2021 року

Із медичної точки зору пояснення цій аномалії поки що немає

«Найтриваліший офіційно підтверджений безперервний перебіг Covid-19». Із таким формулюванням чернівчанка Юлія Драпата потрапила до Книги рекордів України. Коронавірусом вона хворіла 7 місяців і 13 днів. Рекорд зафіксували у Чернівцях 18 грудня. Про це повідомила представниця Книги Рекордів України Лана Вєтрова.

У свідоцтві вказано, що вона нездужала у період із 2 листопада 2020 року до 15 червня 2021 року.

«Із медичної точки зору пояснення цій аномалії поки що немає», – вказала Лана Вєтрова.

Як зазначає на своїй сторінці у Facebook сама Юлія Драпата, вона змогла здолати також онкологічну недугу. Жінка лікувалася від лімфоми, лише у вересні цього року їй вдалося досягти ремісії.

Раніше в Україні виявили штам «Омікрон». Особа, яка виявилась інфікованою цим штамом коронавірусу, повернулася з Об'єднаних Арабських Еміратів, де мала контакт з хворими на Covid-19. Пацієнт продовжує перебувати на лікуванні.

Раніше міністри охорони здоров'я країн G7 («Великої сімки» – Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, Франція, Японія та США) заявили, що новий штам коронавірусу «Омікрон» є найбільшою загрозою для глобальної охорони здоров'я.

Крім того, мережевий аналітик показав темпи розповсюдження «Омікрону» в світі.

Зауважимо, що «Омікрон» виявили вже у 77 країнах.

Також вчені виявили два незвичайні симптоми нового штаму «Омікрон».

Напередодні головна інфекціоніста України Ольга Голубовська висловила припущення, що штам Covid-19 «Омікрон» уже циркулює в нашій країні. Вона розповіла, що симптоми нового штаму коронавірусу «Омікрон», який вже поширюється планетою, мало чим відрізняються від симптомів інших варіантів.

До слова, ВООЗ оцінила вплив мутацій нового штаму Covid-19 на вакцини.

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