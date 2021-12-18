Найстаріша людина Китаю померла у віці 135 років

Аліміхан Сейіті народилася у 1886 році в селі Комушерік префектури Кашгар, яке славиться довгожителями

У 2013 році Аліміхан Сейіті очолила список найстаріших людей Китаю

Найстаріша мешканка Китаю Аліміхан Сейіті померла у віці 135 років. Про це повідомило китайське інформагентство Xinhua.

Аліміхан Сейіті народилася у 1886 році в селі Комушерік префектури Кашгар. У 2013 році Сейіті очолила список найстаріших людей Китаю. Рейтинг складає Китайська асоціація геронтології та геріатрії.

У 2020 році старожителька гучно святкувала день народження/фото:news.cn

Комушерік відомий як «селище довголіття», в якому багатьом людям більше 90 років. Уряд надає безкоштовне медичне обстеження для всіх жителів старше 60 років і щомісячні субсидії на лікування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Франциска Сузано, яка вважалася найстарішою живою людиною на Філіппінах та, ймовірно, у світі, померла у віці 124 роки. Станом на вересень цього року Книга рекордів Гіннеса все ще перевіряла документи, необхідні для того, щоб цю жінку було офіційно оголошено найстарішою живою людиною у світі.

Франциска Сузано, яку ласкаво називали Лола Іска, народилася 11 вересня 1897 року.

Нагадаємо, раніше японка Кане Танака, яка є найстарішою з нині живих людей, відсвяткувала свій 118-й день народження.

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