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    Найстаріша людина Китаю померла у віці 135 років

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    Аліміхан Сейіті народилася у 1886 році в селі Комушерік префектури Кашгар, яке славиться довгожителями - Найстаріша людина Китаю померла у віці 135 років
    Аліміхан Сейіті народилася у 1886 році в селі Комушерік префектури Кашгар, яке славиться довгожителями
    фото: Hap / Quirky China News

    У 2013 році Аліміхан Сейіті очолила список найстаріших людей Китаю

    Найстаріша мешканка Китаю Аліміхан Сейіті померла у віці 135 років. Про це повідомило китайське інформагентство Xinhua.

    Аліміхан Сейіті народилася у 1886 році в селі Комушерік префектури Кашгар. У 2013 році Сейіті очолила список найстаріших людей Китаю. Рейтинг складає Китайська асоціація геронтології та геріатрії.

    У 2020 році старожителька гучно святкувала день народження/фото:news.cn
    У 2020 році старожителька гучно святкувала день народження/фото:news.cn

    Комушерік відомий як «селище довголіття», в якому багатьом людям більше 90 років. Уряд надає безкоштовне медичне обстеження для всіх жителів старше 60 років і щомісячні субсидії на лікування.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Франциска Сузано, яка вважалася найстарішою живою людиною на Філіппінах та, ймовірно, у світі, померла у віці 124 роки. Станом на вересень цього року Книга рекордів Гіннеса все ще перевіряла документи, необхідні для того, щоб цю жінку було офіційно оголошено найстарішою живою людиною у світі.

    Франциска Сузано, яку ласкаво називали Лола Іска, народилася 11 вересня 1897 року.

    Нагадаємо, раніше японка Кане Танака, яка є найстарішою з нині живих людей, відсвяткувала свій 118-й день народження.

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    Теги: Китай рейтинг смерть рекорд
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    Найстаріша людина Китаю померла у віці 135 років