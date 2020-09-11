На Черкащині жінка вбила свого однорічного сина



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На Чорнобаївщині жінку підозрюють в удушенні однорічного сина

Жінці загрожує від десяти до п'ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення

У Черкаській області до Чорнобаївської районної лікарні доставили однорічного хлопчика з тілесними ушкодженнями, врятувати його не вдалося.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Черкаської області.

«8 вересня до чергової частини Чорнобаївського відділення поліції від лікарів надійшло повідомлення про те, що до приймального відділення районної лікарні із тілесними ушкодженнями доставили однорічного хлопчика. Усі проведені лікарями заходи не дали позитивного результату. За попередньою інформацією, дитина померла від удушення», - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що на місце події виїхала слідчо-оперативна група Чорнобаївського відділення поліції.

Правоохоронці провели першочергові слідчі дії, а відтак припустили, що до смерті хлопчика може бути причетна його матір. Тож жінку доставили у відділення поліції, де вона зізналася у скоєному.

На цей час слідчі оголосили їй про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого пункту 2 частини 2 статті 115 (Умисне вбивство малолітньої дитини) Кримінального кодексу України.

Суд обрав жінці запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою. У випадку доведення вини у вбивстві дитини їй загрожує від десяти до п'ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення.