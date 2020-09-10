На Черкащині прокурор і поліцейський «кришували» гральний бізнес



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Правоохоронці затримали прокурора в центрі Сміли під час отримання чергового траншу Фото: СБУ

Зловмисники встановили «таксу» майже 20 тисяч гривень щомісяця місцевому бізнесмену, який займався нелегальним гральним бізнесом

У Черкаській області співробітники Служби безпеки України викрили одного з керівників Смілянської місцевої прокуратури на отриманні понад 50 тисяч гривень хабаря.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники встановили, що місцевий прокурор спільно з начальником одного з відділень Нацполіції налагодили протиправний механізм отримання грошей від комерсанта. Встановивши «таксу» майже 20 тисяч гривень щомісяця, вони «гарантували» не перешкоджати нелегальному гральному бізнесу.

Правоохоронці затримали прокурора в центрі Сміли при отриманні чергового траншу неправомірної вигоди. Згодом був затриманий на робочому місці і його спільник - керівник одного з відділень поліції.

Діяльність підпільного грального закладу, який нелегально функціонував усупереч вітчизняному законодавству, припинена.

У рамках розпочатого кримінального провадження за статтями про види співучасників, занятті гральним бізнесом, отриманні хабаря, скоєнні злочину групою осіб, перевищення влади або зловживання службовим становищем співробітників правоохоронного органу (ч.4 ст.27, ч.1 ст.203-2, ч .3 ст.368, ч.2 ст.28, ст.365-3 КК України) вирішується питання про повідомлення фігурантам про підозру і обрання їм запобіжного заходу.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.