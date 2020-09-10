Двоє співробітників СБУ підозрюються у розголошенні державної таємниці



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Розслідування здійснюється слідчими СБУ

Підозрюваним загрожує до п'яти років позбавлення волі

За процесуального керівництва прокуратури Київської області повідомлено про підозру двом співробітникам Служби безпеки України за фактом розголошення відомостей, що становлять державну таємницю. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Київщини.

За даними слідства, підозрювані, маючи допуск та доступ до державної таємниці, з метою особистого збагачення, на замовлення третіх осіб за грошову винагороду передавати останнім відомості СБУ щодо об’єктів оперативної зацікавленості оперативних підрозділів, в тому числі інформацію про наявність контррозвідувальних та оперативно-розшукових справ.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Головного управління Служби безпеки України у Києві та Київській області, за оперативного супроводу Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.

Як повідомлялося, у столиці Служба безпеки України затримала одного із керівників міжнародної терористичної організації «Ісламська держава», який перебуває у розшуку за лінією Інтерполу.