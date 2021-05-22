На Чернігівщині двох патрульних затримали на хабарі

У Чернігівській області двох патрульних затримали на хабарі

Копи вимагали гроші за непритягнення осіб до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом у стані сп'яніння

Чернігівській області внутрішня безпека Нацполіції затримала на хабарі двох патрульних поліцейських. Про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції.

«Було встановлено, що окремі співробітники Управління патрульної поліції вимагали з водіїв хабарі. Задокументовано два факти вимагання за непритягнення осіб до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом у стані сп'яніння», – йдеться в повідомленні.

Для отримання хабарів патрульні залучили посередника, котрий отримав у одного водія 7 тисяч гривень, в іншого - 6 тисяч гривень і передав їх копам.

Фігурантів корупційних дій затримали безпосередньо після передачі їм грошей.

За обома епізодами внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди (ч.3 ст.368 КК України) і об'єднані в одне кримінальне провадження.

Поліцейським готується оголошення підозри. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.