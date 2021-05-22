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    На Чернігівщині двох патрульних затримали на хабарі

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    У Чернігівській області двох патрульних затримали на хабарі - На Чернігівщині двох патрульних затримали на хабарі
    У Чернігівській області двох патрульних затримали на хабарі
    Фото: Нацполіція

    Копи вимагали гроші за непритягнення осіб до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом у стані сп'яніння

    Чернігівській області внутрішня безпека Нацполіції затримала на хабарі двох патрульних поліцейських. Про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції.

    «Було встановлено, що окремі співробітники Управління патрульної поліції вимагали з водіїв хабарі. Задокументовано два факти вимагання за непритягнення осіб до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом у стані сп'яніння», – йдеться в повідомленні.

    Для отримання хабарів патрульні залучили посередника, котрий отримав у одного водія 7 тисяч гривень, в іншого - 6 тисяч гривень і передав їх копам.

    Фігурантів корупційних дій затримали безпосередньо після передачі їм грошей.

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    На Чернігівщині двох патрульних затримали на хабарі
    На Чернігівщині двох патрульних затримали на хабарі
    На Чернігівщині двох патрульних затримали на хабарі
    Фото: Нацполіція

    За обома епізодами внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди (ч.3 ст.368 КК України) і об'єднані в одне кримінальне провадження.

    Поліцейським готується оголошення підозри. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.

    Теги: корупція в Україні хабар гроші Чернігівщина безпека
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    На Чернігівщині двох патрульних затримали на хабарі