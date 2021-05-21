Президента НААН України підозрюють у хабарі. Вимагав 4 млн грн за незвільнення з посади

Шевченківський райсудом обрав посадовцю запобіжний захід – заставу у розмірі понад 1,3 млн грн

Керівнику Національної академії аграрних наук України повідомлено про підозру за фактом одержання хабара. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, президент НААН України, використовуючи своє службове становище, за попередньою змовою групою осіб, вимагав 4 млн грн неправомірної вигоди за незвільнення керівника держпідприємства, яке входить до структури академії, та неперешкоджання проведенню господарської діяльності.

Раніше йому також було повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди у виді позашляховика за сприяння у призначенні на посаду директора держпідприємства, що входить до структури НААН України, неперешкоджання укладанню у подальшому договорів про спільну діяльність між цим держпідприємством та конкретними суб’єктами господарської діяльності. Крім цього, за винагороду він мав включити заздалегідь визначену особу до списку претендентів на заміщення вакансій академіків і членів-кореспондентів НААН України та подальшу передачу відповідних матеріалів на розгляд Президії академії наук.

Сьогодні за цим епізодом посадовцю Шевченківським райсудом міста Києва обрано запобіжний захід – заставу у розмірі понад 1,3 млн грн.

Досудове розслідування у цих кримінальних провадженнях здійснюється слідчими Головного слідчого управління Нацполіції України, за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва призначив п’ять років позбавлення волі, які замінив на три роки іспитового терміну, місцевому мешканцю за шахрайство, вчинене у великих розмірах (ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України). Наприкінці вересня 2020 року обвинувачений долучився до шахрайської схеми, яку організувала особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження. Суть її полягала у тому, щоб продати посаду помічника народного депутата за $18 тис. При цьому обоє шахраїв навмисно ввели в оману потерпілого, випускника університету українознавства Збройних сил України, запевняючи, що мають знайомого в Офісі Генерального прокурора, який нібито мав посприяти позитивному вирішенні цього питання.

Хабар за посаду помічника нардепа потерпілий повинен був платити частинами. Спочатку він передав $1 тис. організатору шахрайської схеми.