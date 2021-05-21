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    «Слуга народу» засвітила сумку за 130 тис. Два роки тому вона отримувала соцдопомогу

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    Савченко прийшла у Верховну Раду з сумкою&nbsp;Dior Caro Large - «Слуга народу» засвітила сумку за 130 тис. Два роки тому вона отримувала соцдопомогу
    Савченко прийшла у Верховну Раду з сумкою Dior Caro Large
    Фото: bykvu.com

    Згідно з даними декларації нардепки за 2019 рік, Ольга Савченко отримала 9600 грн соціальної допомоги

    Народна депутатка від «Слуги народу» Ольга Савченко прийшла на засідання Верховної Ради з елітною сумкою за $4700, хоча у 2019 році отримувала соцдопомогу.

    Згідно з даними декларації нардепки за 2019 рік, Савченко отримала 9600 грн соціальної допомоги.

    Також, вона задекларувала п’ять ювелірних виробів, три сумки, квартиру в Києві та будинок у селі Гора Бориспільского району Київської області.

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    «Слуга народу» засвітила сумку за 130 тис. Два роки тому вона отримувала соцдопомогу
    «Слуга народу» засвітила сумку за 130 тис. Два роки тому вона отримувала соцдопомогу
    «Слуга народу» засвітила сумку за 130 тис. Два роки тому вона отримувала соцдопомогу
    «Слуга народу» засвітила сумку за 130 тис. Два роки тому вона отримувала соцдопомогу
    «Слуга народу» засвітила сумку за 130 тис. Два роки тому вона отримувала соцдопомогу
    «Слуга народу» засвітила сумку за 130 тис. Два роки тому вона отримувала соцдопомогу
    Фото: bykvu.com

    Крім того, нардепка Савченко у 2019 році отримала понад 1,5 млн грн заробітної плати, а на банківських рахунках має 1,47 млн грн. Також Ольга Савченко зберігає готівкові кошти – їх у неї назбиралося 750 тисяч грн, 320 тисяч доларів та 100 тисяч євро.

    За неофіційною інформацією, близько шести мільйонів доларів щомісяця йде на доплати депутатам фракції «Слуга народу». Депутати від Зеленського у приватних розмовах не приховують факт неофіційних доплат. Депутатка з фракції «Європейська Солідарність» Вікторія Сюмар стверджує, що гроші на фінансування депутатів монобільшості надходять від олігархів.

    Нагадаємо, українські нардепи задекларували 164 цінні вироби із хутра або шкіри. Серед них шуби, куртки та сумки від найдорожчих у світі брендів. Найбільше таких предметів у колекції нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука – 52.

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    Теги: гроші партії декларація партія Слуга народу
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    «Слуга народу» засвітила сумку за 130 тис. Два роки тому вона отримувала соцдопомогу