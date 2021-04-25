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    На Дніпропетровщині поліцейські торгували наркотиками (фото)

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    На Дніпропетровщині СБУ викрила двох поліцейських на продажі психотропів - На Дніпропетровщині поліцейські торгували наркотиками (фото)
    На Дніпропетровщині СБУ викрила двох поліцейських на продажі психотропів
    Фото: СБУ

    Поліцейських затримали оперативники спецслужби під час збуту наркотиків

    У Дніпропетровській області двоє співробітників поліції продавали психотропні речовини місцевим жителям, а потім шантажували покупців наркотиків відкриттям кримінальних проваджень. Про це йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.

    Співробітники СБУ викрили двох поліцейських Павлоградського районного відділу, які підозрюються в торгівлі наркотиками.

    Копи систематично продавали амфетамін, а після цього шантажували людей тим, що відкриють на них кримінальні провадження.

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    На Дніпропетровщині поліцейські торгували наркотиками (фото)
    На Дніпропетровщині поліцейські торгували наркотиками (фото)
    На Дніпропетровщині поліцейські торгували наркотиками (фото)
    На Дніпропетровщині поліцейські торгували наркотиками (фото)
    Фото: СБУ

    Поліцейських затримали оперативники спецслужби під час збуту наркотиків.

    Триває досудове слідство за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо притягнення до відповідальності ще одного працівника відділу поліції.

    Теги: Національна поліція України СБУ наркотики Дніпропетровщина
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