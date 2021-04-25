На Дніпропетровщині поліцейські торгували наркотиками (фото)

На Дніпропетровщині СБУ викрила двох поліцейських на продажі психотропів

Поліцейських затримали оперативники спецслужби під час збуту наркотиків

У Дніпропетровській області двоє співробітників поліції продавали психотропні речовини місцевим жителям, а потім шантажували покупців наркотиків відкриттям кримінальних проваджень. Про це йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.

Співробітники СБУ викрили двох поліцейських Павлоградського районного відділу, які підозрюються в торгівлі наркотиками.

Копи систематично продавали амфетамін, а після цього шантажували людей тим, що відкриють на них кримінальні провадження.

Поліцейських затримали оперативники спецслужби під час збуту наркотиків.

Триває досудове слідство за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо притягнення до відповідальності ще одного працівника відділу поліції.