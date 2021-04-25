На Дніпропетровщині поліцейські торгували наркотиками (фото)
Поліцейських затримали оперативники спецслужби під час збуту наркотиків
Співробітники СБУ викрили двох поліцейських Павлоградського районного відділу, які підозрюються в торгівлі наркотиками.
Копи систематично продавали амфетамін, а після цього шантажували людей тим, що відкриють на них кримінальні провадження.
Поліцейських затримали оперативники спецслужби під час збуту наркотиків.
Триває досудове слідство за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо притягнення до відповідальності ще одного працівника відділу поліції.