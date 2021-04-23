На Дніпропетровщині стався обвал на шахті, є загиблий

У Дніпропетровській області стався обвал на шахті, є загиблий

Обвал пустих порід стався вдень під час проведення демонтажних робіт

У Дніпропетровській області на шахті «Благодатна« (ШУ ім. Героїв космосу) стався обвал. В результаті загинув гірник. Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець у Facebook.

Обвал пустих порід стався вдень, близько 12:30 під час проведення демонтажних робіт.

«На жаль. Дива не сталося. Під завалом на шахті «Благодатна» знайдено тіло без ознак життя», – написав він.

Унаслідок обвалу загинув Дмитро Курасов 1991 року народження.

Також наприкінці грудня 2020 року на Луганщині під час обвалу у шахті загинув гірник. 28 грудня, на шахті в Луганській області стався обвал, рятувальники шукали гірника.

Додамо, що Україна хоче до 2070 року повністю відмовитися від вугілля.