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    На Дніпропетровщині стався обвал на шахті, є загиблий

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    У Дніпропетровській області стався обвал на шахті, є загиблий - На Дніпропетровщині стався обвал на шахті, є загиблий
    У Дніпропетровській області стався обвал на шахті, є загиблий
    Фото: pixabay

    Обвал пустих порід стався вдень під час проведення демонтажних робіт

    У Дніпропетровській області на шахті «Благодатна« (ШУ ім. Героїв космосу) стався обвал. В результаті загинув гірник. Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець у Facebook.

    Обвал пустих порід стався вдень, близько 12:30 під час проведення демонтажних робіт.

    «На жаль. Дива не сталося. Під завалом на шахті «Благодатна» знайдено тіло без ознак життя», – написав він.

    Унаслідок обвалу загинув Дмитро Курасов 1991 року народження.

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    Також наприкінці грудня 2020 року на Луганщині під час обвалу у шахті загинув гірник. 28 грудня, на шахті в Луганській області стався обвал, рятувальники шукали гірника.

    Додамо, що Україна хоче до 2070 року повністю відмовитися від вугілля.

    Теги: шахта вугілля смерть рятувальники Дніпропетровщина
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