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    Події в Україні

    У Маріуполі суд арештував чоловіка, що вчинив погром із сокирою в супермаркеті

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    Максимальне покарання, що може загрожувати хулігану, – до семи років позбавлення волі

    Суд арештував без права застави чоловіка, який 22 квітня із сокирою вчинив погром у супермаркеті Маріуполя. Про це проінформувала пресслужба МВС.

    Нагадаємо, 22 квітня поліцейські затримали чоловіка, який вчинив хуліганські дії у магазині Маріуполя. Крім того, за місцем мешкання зловмисника поліція вилучила зброю та наркотики.

    «Сьогодні Приморський районний суд обрав запобіжний захід підозрюваному, який із сокирою увірвався до супермаркету та розтрощив вітрини. Зловмисника взято під варту без права застави», – йдеться у повідомленні.

    За фактом правопорушень, вчинених підозрюваним, було розпочато відразу декілька кримінальних проваджень: за ч. 4 ст. 296 (хуліганство), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 2 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

    Максимальне покарання, що може загрожувати фігуранту, – до семи років позбавлення волі.

    Нагадаємо, у Маріуполі чоловік увірвався з сокирою в супермаркет АТБ і потрощив усе довкола. Чоловіка обурило, що хтось у супермаркеті вдарив його дружину через відмову одягнути захисну маску. Він розгромив сокирою всі каси та прилавки. Присутні в магазині люди розбіглися.

    Теги: Маріуполь МВС суд наркотики поліція чоловік
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