На Харківщині росіяни влучили у склад з аміачною селітрою

У Харківській області загарбники влучили у склад з добривами

У Харківській області загарбники влучили у склад з добривами

Чиновник каже, що загрози для населення цей вибух не становить

Вибух у Харківській області, який бачили мешканці півночі Донецької області, не несе загрози місцевому населенню. Про це написав голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За оперативною інформацією, сьогодні вдень російський снаряд влучив у склад на території Харківщини, де, за попередньою інформацію, зберігалася аміачна селітра.

«Мешканці півночі Донеччини бачили великий стовп диму, який міг налякати, однак причин для паніки немає», – йдеться у повідомленні.

Кириленко зазначив, що аміачна селітра не відноситься до небезпечних хімічних речовин, а найбільша концентрація її після вибуху – у хмарі, що досягає 200-500 метрів від епіцентру. Загрози для населення цей вибух не становить.

Зокрема, населені пункти Донецької області в зону розповсюдження хмари не потрапляють.

Наразі фахівці вже встановлюють, якої шкоди було завдано довкіллю. Ситуація під контролем.

Нагадаємо, тиждень тому російська авіація завдала удару по місткостях із аміаком у Харківській області. В українських військовослужбовців на Харківщині фіксуються симптоми хімічного отруєння.