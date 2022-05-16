«Думали, что будет легкая прогулка»: рашисти масово визнають свій провал на війні

Окупанти ще з перших днів війни визнавали, що у російської армії все погано

Рашисти шоковані своїми втратами на війні в Україні та вже розуміють, що справа йде до їхнього провалу

Російські військові, які йшли в Україну, на їхню думку, «визволяти» населення, опинилися в пеклі. Вони не очікували, що наші захисники смажитимуть їх на усіх лініях фронту. Про це свідчить переписка з чату російських військових, яку опублікувала УП.

При цьому військові переймаються питанням, чи знає про реальну ситуацію президент Путін. І ще раз підтверджують відому тезу, що Росія не очікувала такого спротиву, і що «операція» цілком може закінчитися повним провалом, а військові загинули марно.

Вже не секрет, що Росія відправляє своїх вояків в Україну з кінцями. Коли армія країни-агресора зазнає поразки, їм не надсилають додаткову зброю чи форму, а просто кидають напризволяще.

«Я вам розповідаю конкретний випадок. От наші поїхали, БТРівський батальон, і зараз, після того, як їх розбили, у них немає навіть штанів одягнути. Ніякого забезпечення немає, навіть автоматів, бронежилетів. Кажуть – у мертвих беріть», – розповідає в одному із чатів окупантів рашист.

Також військові у Telegram-чатах підтверджують, що у російської армії все погано в Україні, і тому у них немає бажання їхати воювати. Тих, хто не погоджується йти на війну, звільняють за статтею. Такої ж думки не він один: «Просто мясо. Все увольняются».

«Приїхали звідти хлопці, яких звільняють теж за статтею. Розповіли, що там відбувається. Зникає усяке бажання туди їхати», – каже один із російських військових.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російське військове керівництво оцінило своїх солдатів, яких відправило гинути в Україну, у 53 долари (1 566 грн) та два оклади відповідно до військової посади. Найцікавіше те, що у багатьох військовослужбовців Збройних сил Росії – іпотеки, і тому звільнятися зі служби їм не вигідно.