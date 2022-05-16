«Вот, бл*ть, и армия России»: як рашисти лаяли своє керівництво через провал «спецоперації» (фото)

Російські військові ще на початку вторгнення в Україну були шоковані, як ЗСУ громили їхні загони

Росіяни ще у перші дні війни в Україні були розчаровані не лише своїми поразками, але й діями керівництва. Про це свідчить переписка з чату російських військових, яку опублікувала УП.

Так, у чатах військових, які обговорювали ситуацію в Україні та стан справ армії РФ, йшлося про те, що солдатів «відправили на м'ясо» й дали «мертву» техніку.

Дехто зазначав, що солдати перебували у пеклі.

Панічні настрої подобалися не всім учасникам чату. Про тих, хто цікавиться справами військових, радили розповідати «кураторам з контори».

Ця переписка може свідчити про те, що різні підрозділи або окремі військові російської армії мають кураторів у ФСБ.

Але інформація про втрати й складну ситуацію, в яку потрапили росіяни на території України, продовжувала надходити й від інших учасників чату.

Нагадаємо, раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України перехопило телефонну розмову двох мешканців «ДНР», які скаржилися на масові втрати на фронті.

Також розвідка оприлюднила перехоплення розмови окупанта, що яскраво демонструє настрій у російській армії – бажання піти з війни за будь-яку ціну.