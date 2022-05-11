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    Події в Україні

    Після атаки росіян на Харківщині у військових є симптоми хімічного отруєння

    Українські військові відчули на собі дію хімічної атаки - Після атаки росіян на Харківщині у військових є симптоми хімічного отруєння
    Українські військові відчули на собі дію хімічної атаки
    фото ілюстративне з відкритих джерел

    За попередніми даними, РФ завдала удару по місткостях із аміаком у Харківській області

    В українських військовослужбовців на Харківщині фіксуються симптоми хімічного отруєння. Про це в інтерв'ю «24 каналу» повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

    За його словами, російська авіація, за попередніми даними, завдала удару по місткостях із аміаком у Харківській області.

    «Вже пішла інформація про те, що нібито росіяни використали хімічну зброю, тому що були хімічні ураження наших військовослужбовців. Однак це не хімічна зброя. Такі попередні дані, уточню», – сказав Арестович.

    Серед симптомів хімічного отруєння у військових – втрата свідомості та блювота.

    Нагадаємо, вранці 11 травня Генеральний штаб Збройних сил України заявив про ймовірність проведення Росією диверсій на обʼєктах хімічної промисловості України з подальшим звинуваченням у цьому українських військових.

    19 квітня з'явилась інформація про ймовірне застосування хімічної зброї проти українських захисників у боях під Ізюмом. Окупанти могли пошкодити якусь хімічну цистерну, випари з якої вдихнули українські військові. У 12 українських військовослужбовців фіксували проблеми з диханням та почервоніння очей після атаки з боку армії РФ.

    Раніше стало відомо, що російські окупанти готуються 11 травня застосувати хімічну зброю проти українських захисників на території «Азовсталі» у Маріуполі.

    11 травня у Краматорському районі Донецької області внаслідок ворожих обстрілів було пошкоджено склад з аміачною селітрою.

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    Теги: росія окупанти війна Харківщина Україна окупація #stoprussia хімічна зброя
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    Після атаки росіян на Харківщині у військових є симптоми хімічного отруєння