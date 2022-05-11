Після атаки росіян на Харківщині у військових є симптоми хімічного отруєння
За попередніми даними, РФ завдала удару по місткостях із аміаком у Харківській області
В українських військовослужбовців на Харківщині фіксуються симптоми хімічного отруєння. Про це в інтерв'ю «24 каналу» повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.
За його словами, російська авіація, за попередніми даними, завдала удару по місткостях із аміаком у Харківській області.
«Вже пішла інформація про те, що нібито росіяни використали хімічну зброю, тому що були хімічні ураження наших військовослужбовців. Однак це не хімічна зброя. Такі попередні дані, уточню», – сказав Арестович.
Серед симптомів хімічного отруєння у військових – втрата свідомості та блювота.
Нагадаємо, вранці 11 травня Генеральний штаб Збройних сил України заявив про ймовірність проведення Росією диверсій на обʼєктах хімічної промисловості України з подальшим звинуваченням у цьому українських військових.
19 квітня з'явилась інформація про ймовірне застосування хімічної зброї проти українських захисників у боях під Ізюмом. Окупанти могли пошкодити якусь хімічну цистерну, випари з якої вдихнули українські військові. У 12 українських військовослужбовців фіксували проблеми з диханням та почервоніння очей після атаки з боку армії РФ.
Раніше стало відомо, що російські окупанти готуються 11 травня застосувати хімічну зброю проти українських захисників на території «Азовсталі» у Маріуполі.
11 травня у Краматорському районі Донецької області внаслідок ворожих обстрілів було пошкоджено склад з аміачною селітрою.