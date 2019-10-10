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    Кримінал

    На Харківщині затримали злочинців, які підривали банкомати

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    <p>В селищі Буди наряд батальйону поліції особливого призначення зупинив для перевірки автомобіль Ford Sierra, в якому при огляді виявили підозрілі речі</p> - На Харківщині затримали злочинців, які підривали банкомати

    В селищі Буди наряд батальйону поліції особливого призначення зупинив для перевірки автомобіль Ford Sierra, в якому при огляді виявили підозрілі речі

    Під час слідчих дій із затриманими було встановлено причетність 29-річного чоловіка до пошкодження банкомату в місті Люботин у липні

    Поліція встановила осіб, які підривали банкомати на Харківщині. Слідство перевіряє їх причетність до вчинення кількох таких злочинів на території області в поточному році.

    Про це 10 жовтня повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

    «9 жовтня о 00:45 в селищі Буди наряд батальйону поліції особливого призначення зупинив для перевірки автомобіль Ford Sierra. При огляді в салоні автівки правоохоронці виявили газове обладнання зі шлангами та електродротами, рації, дві ручні гранати та підривачі до них, ніж, рюкзак з інструментами, роздруковані гугл-карти селища Золочів з відмітками та інші підозрілі речі. В салоні автівки знаходились троє мешканців Харківського району 29, 36 та 39 років. За попередньою інформацію, чоловіки направлялись до селища Золочів з метою підриву банкомату», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що під час слідчих дій із затриманими було встановлено причетність 29-річного чоловіка до пошкодження банкомату в місті Люботин та крадіжки грошей в сумі понад 148 тисяч гривень у липні.

    Зловмиснику вже повідомлено про підозру у скоєнні даного злочину. Відповідно до санкцій ч. 3 ст. 185 (крадіжка) та ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України, йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу.

    36 та 39-річним чоловікам повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.  Зловмисників затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

    Раніше повідомлялося, що у Харкові і місті Люботин 19 липня невідомі підірвали банкомати. 

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