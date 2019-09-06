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    На Харківщині підірвали банкомат

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    Підірваний банкомат - На Харківщині підірвали банкомат
    Підірваний банкомат
    Фото: hk.npu.gov.ua

    Викрасти гроші з банкомату зловмисникам не вдалося

    В смт Слобожанське Харківській області невідомі підірвали банкомат при спробі пограбування. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Харківській області.

    Як повідомляють в нацполіції, подія сталася 6 вересня близько 4:20. Невідомі намагалися пограбувати банкомат, який знаходився всередині одного з магазинів.

    «Невідомі розбили вікно магазину і підірвали банкомат, розташований всередині. Грошима зловмисники не заволоділи і зникли з місця події», - йдеться у повідомленні.

    В результаті вибуху ніхто не постраждав.

    Наразі вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України.

    Раніше повідомлялося, що в липні в Харкові та Люботині підірвали банкомати. Зловмисникам вдалося викрасти гроші з банкоматів, хоча сума викрадених коштів не повідомлялася.

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