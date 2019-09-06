На Харківщині підірвали банкомат



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Підірваний банкомат Фото: hk.npu.gov.ua

Викрасти гроші з банкомату зловмисникам не вдалося

В смт Слобожанське Харківській області невідомі підірвали банкомат при спробі пограбування. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Харківській області.

Як повідомляють в нацполіції, подія сталася 6 вересня близько 4:20. Невідомі намагалися пограбувати банкомат, який знаходився всередині одного з магазинів.

«Невідомі розбили вікно магазину і підірвали банкомат, розташований всередині. Грошима зловмисники не заволоділи і зникли з місця події», - йдеться у повідомленні.

В результаті вибуху ніхто не постраждав.

Наразі вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України.

Раніше повідомлялося, що в липні в Харкові та Люботині підірвали банкомати. Зловмисникам вдалося викрасти гроші з банкоматів, хоча сума викрадених коштів не повідомлялася.