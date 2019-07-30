Вночі у Дніпрі підірвали банкомат і вкрали гроші



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Зловмисники запустили в щілину банкомату трубку з газом

У ніч на вівторок, 30 липня, в Дніпрі невідомі підірвали банкомат і викрали гроші з нього, повідомляє «Информатор».

Інцидент стався о 2:03 на вулиці Торговій. Зазначається, що місцеві жителі почули тріск, проте, зважаючи на специфічні особливості району, не звернули на нього увагу.

Через кілька хвилин до магазину на цій вулиці з'їхалися співробітники охоронної фірми.

Виявилося, що невідомі підірвали банкомат ПриватБанку. Зловмисники скористалися вже класичним методом, запустивши трубку з газом. Щоб забрати гроші, їм довелося зламати двері магазину. Через вибух, крім банкомата, постраждав холодильник всередині приміщення.

На місці працювали вибухотехніки, слідчо-оперативна група і патрульні. Деталі з'ясують правоохоронці.