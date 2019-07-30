  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Вночі у Дніпрі підірвали банкомат і вкрали гроші

    • Розсилка
    Вночі у Дніпрі підірвали банкомат і вкрали гроші

    Зловмисники запустили в щілину банкомату трубку з газом

    У ніч на вівторок, 30 липня, в Дніпрі невідомі підірвали банкомат і викрали гроші з нього, повідомляє «Информатор».

    Інцидент стався о 2:03 на вулиці Торговій. Зазначається, що місцеві жителі почули тріск, проте, зважаючи на специфічні особливості району, не звернули на нього увагу.

    Через кілька хвилин до магазину на цій вулиці з'їхалися співробітники охоронної фірми.

    Виявилося, що невідомі підірвали банкомат ПриватБанку. Зловмисники скористалися вже класичним методом, запустивши трубку з газом. Щоб забрати гроші, їм довелося зламати двері магазину. Через вибух, крім банкомата, постраждав холодильник всередині приміщення.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Вночі у Дніпрі підірвали банкомат і вкрали гроші
    Вночі у Дніпрі підірвали банкомат і вкрали гроші
    Вночі у Дніпрі підірвали банкомат і вкрали гроші
    Вночі у Дніпрі підірвали банкомат і вкрали гроші
    Вночі у Дніпрі підірвали банкомат і вкрали гроші

    На місці працювали вибухотехніки, слідчо-оперативна група і патрульні. Деталі з'ясують правоохоронці.

    Читайте також
    вибух гроші Дніпро пограбування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ