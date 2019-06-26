На Дніпропетровщині грабіжники підірвали банкомат «Приватбанку»



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Злочинці забрали всі касети з готівкою і зникли в невідомому напрямку Фото: «Інформатор»

В банкомат запустили газ, внаслідок чого сталося замикання, і апарат буквально розірвало

У Дніпропетровській області в селі Черкаське Новомосковського району невідомі зловмисники підірвали банкомат «Приватбанку».

Про це у вівторок повідомляє «Інформатор».

За попередньою версією, в банкомат запустили газ, внаслідок чого сталося замикання, і апарат буквально розірвало.

«Банкомат стояв у магазині Дубки на вулиці Лісовій у Черкаському. Вибух прогримів близько 3:18. Злочинці забрали всі касети з готівкою і зникли в невідомому напрямку. Скільки грошей було на момент крадіжки - поки з'ясовують», - йдеться в повідомленні.

Особи злочинців, як і їх кількість, поки не встановлені - цим питанням займаються слідчі. Поліція опитує всіх можливих свідків.

Нагадаємо, у Харкові в ніч на вівторок, 25 червня, грабіжники підірвали банкомат.

Раніше в ніч на 6 червня підірвали і пограбували банкомат у селищі Рогань Харківської області.