На Київщині поліція затримала педофіла, який знущався над 8-річною дівчинкою



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36-річний житель Білої Церкви підозрюється у насильницьких діях відносно малолітньої дитини.

Головне управління Національної поліції в Київській області повідомило про затримання 36-річного жителя Білої Церкви за підозрою у педофілії.

У селі Дрозди, що на Білоцерківщині Київської області, 28-річна мати з двома дітьми пішла до магазину. Там вона познайомилась з чоловіком і вживала з ним алкогольні напої. Потім цей незнайомець пішов до їхнього дому разом з її дітьми, які показували йому дорогу. А жінка повернулася до магазину придбати сигарети.

Коли вона повернулась додому, почула голос свого сина, який кликав на допомогу з присадибної ділянки.

Встановлено, що зловмисник заманив дітей у насадження кукурудзи під приводом, що ніби вони йдуть до водойми купатись. Там неприроднім шляхом він намагався зґвалтувати дівчинку, а хлопчику, який це все бачив, затуляв рот, щоб той не кричав.

Щойно мати зателефонувала до поліції, описала прикмети педофіла та напрямок, куди він втік, поліція одразу прибула на місце злочину.

Професійно та злагоджено спрацювали працівники кримінальної поліції, співробітники ювенальної превенції. Вже за кілька годин насильника затримали у кукурудзяному полі, де він переховувався.

Потерпілій малолітній дитині медики надали кваліфіковану допомогу. З нею працюють фахівці-психологи.

Дівчинка зробила подарунок – намалювала малюнок і подарувала його поліцейським.

Насильник затриманий у порядку ст. 208 КПК України і знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.

Триває досудове розслідування кримінального провадження, відкритого за ч.3 ст.153 Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.

Нагадаємо, у Чорноморську поліція затримала чоловіка, підозрюваного в насильницьких діях щодо восьмирічної дитини.