На Київщині попався ватажок бойовиків із позивним «Сотий» (фото)

Затриманий терорист у 2014 році захоплював будівлю луганського управління СБУ

Служба безпеки України на Київщині затримала помічника так званого «міністра МВД «ЛНР», який захоплював будівлю луганського управління СБУ. Про це інформує пресслужба установи.

Ватажок бойовиків має позивний «Сотий». Після подій 2014 року він переховувався від правосуддя, зокрема у тимчасово окупованих районах України. При цьому остаточно «залягти на дно» вирішив на Київщині, де його уже зараз затримала СБУ.

Зловмисник входив до керівного складу окупаційної адміністрації захопленого Луганська і перебував на прямому зв’язку з кадровими співробітниками російських спецслужб. Саме за їхньої «протекції» його призначили «помощником министра МВД «ЛНР» і командиром штурмового підрозділу «специального отряда быстрого реагирования» (більш відомого як «филиал» російського СОБР). Перебуваючи на «посадах», він координував злочинні дії з представниками центральних підрозділів російських спецслужб. Для цього регулярно зустрічався з ними на території тимчасово окупованого Криму.

На виконання ворожих завдань, у 2014 році він командував групами бойовиків під час захоплення адмінбудівлі луганського управління СБУ. Також він збирав персональні дані співробітників Служби безпеки в Донецькій та Луганській областях.

Крім того, зловмисник створив розгалужену мережу ворожих інформаторів, які «здавали» йому місця дислокації та переміщення підрозділів антитерористичної операції на сході України.

Зафіксовано факти передачі ворогу закритих даних щодо руху колон з військовою технікою сил АТО в районах Сєвєродонецька, Лисичанська і Сватового. Також бойовик здійснював охорону громадян РФ, які у 2014 році приїхали на Луганщину і Донеччину для проведення фейкових референдумів, у результаті яких були проголошені «ЛНР» і «ДНР».

До слова, за матеріалами СБУ ще 10 бойовиків терористичних «Л/ДНР» проведуть від 13 до 15 років за ґратами.

Як відомо, окупанти у будівлі Служби безпеки у Херсоні заховали вибухівку.