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Резніков повідомив, кого в першу чергу мобілізують до ЗСУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Резніков повідомив, кого в першу чергу мобілізують до ЗСУ
фото з відкритих джерел

Резніков: «Зараз потрібні конкретні фахівці» 

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що в Збройних Силах зараз нема потреби в нарощуванні кількості особового складу, мобілізації підлягають лише «конкретні фахівці». Про це міністр сказав в інтерв’ю Голосу Америки.

Резніков нагадав, що завдання щодо мобілізації визначає Генштаб. Начальник Генштабу разом із головнокомандувачем ЗСУ оцінюють ту чи іншу кількість сил і засобів, яка потрібна в той чи інший момент ведення бойових дій, а також оцінюють втрати («давайте будемо реалістами - втрати у нас теж є, і поранені, і, на жаль, убиті»), – пояснив Резніков.

Генштаб «чітко знає, на якому напрямку якому виду сил чи військ заміщення потрібно зробити, або відвести бригаду на відновлення боєздатності та замість неї увести резерв».

Міністр наголосив, що на сьогодні мобілізаційні потреби задовольняються через пошук конкретних спеціалістів. «Тобто не загалом стільки й стільки там потрібно, тому що досить багато вже мобілізували до лав Збройних сил – і не тільки Збройних сил. Зараз [потрібні] конкретні фахівці. Це можуть бути оператори БПЛА, можуть бути спеціальні айтівці, зв'язківці, артилеристи, і так далі», – перерахував він.

Резніков додав, що тепер, коли сили оборони отримують «просунуте і складніше» озброєння натовського стандарту, «то й фахівці нам потрібні такі, які зможуть швидко опанувати ці системи».  «Що ми, відверто кажучи, дуже добре і робимо», – підсумував він.

Нагадаємо, Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони підтримав внесені президентом законопроєкти про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 діб. 

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Теги: Олексій Резніков мобілізація війна

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