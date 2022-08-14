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Хто потрібен у війську та як далі триватиме мобілізація: відповідь полковника СБУ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Хто потрібен у війську та як далі триватиме мобілізація: відповідь полковника СБУ
ЗСУ потрібні оператори протитанкових ракет
фото з відкритих джерел

Піхотинців зараз вистачає – тому їх не набирають, але потрібні водії

Людей у Збройних силах України зараз вистачає, всі області виконали план з призову на 100 та більше відсотків, а потреби в доукомплектуванні військових частин, у порівнянні з лютим, зменшилися в десятки разів. Про це ідеться у матеріалі видання Liga.net.

Зараз комплектування відбувається за системою, коли в кожен підрозділ набирають людей не за кількістю, а за спеціальностями, яких не вистачає, розповідає начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач

«Наприклад, зараз у територіальних центрів є завдання набрати механіків-водіїв танків та навідників-операторів танків, – пояснює полковник СБУ, ветеран АТО, депутат, секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко. – А приходить та висловлює бажання служити, наприклад, людина, яка раніше була в армії медиком. Але медиків вистачає, і такій людині кажуть: «Вибачте, зараз потреби немає. Почекайте». Водночас є людина, яка вже служила в армії танкістом. Припустимо, зараз вона не дуже хоче йти служити, але вона потрібна. Тому їй дають повістку та забирають на службу».

Піхотинців зараз вистачає – тому їх не набирають. Але потрібні водії – і шукають саме їх. Рідкісна та затребувана зараз спеціальність – оператори протитанкових ракет. «Є люди, що хочуть служити, але в них взагалі немає досвіду армії, – розповідає Костенко. – Звісно, що скоріше візьмуть того, на кого країна вже витратила зусилля та кошти, хто вже служив в армії, кому потрібно лише трохи підучитися – і він готовий боєць».

Доукомплектування військових частин відбувається також за територіальним принципом. Роман Горбач пояснює: якщо, наприклад, потрібно доукомплектувати військові частини Закарпатського регіону, то людей шукає Закарпатський територіальний центр та, можливо, сусідні. «Якщо потрібні гранатометники, а на обліку в конкретному територіальному центрі їх немає, то шукатимуть у найближчих центрах», – каже Горбач.

Водночас хвиль мобілізації як таких зараз в Україні немає. Мобілізація залежить від потреб на фронті. Тобто фактично вона відбувається постійно: коли ЗСУ зазнають втрат – загиблими або пораненими, яким потрібно лікуватися та відновлюватися, коли треба змінити солдатів, що кілька місяців перебували на передовій.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський подав у Верховну Раду законопроєкти про продовження термінів воєнного стану та загальної мобілізації.  Воєнний стан в Україні планують продовжити на 90 діб – до 21 листопада.

Раніше Верховна Рада України звільнила від мобілізації громадян, які втратили близьких родичів під час ООС і воєнного стану. За ухвалення закону «Про внесення змін до закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо розширення переліку осіб, які не підлягають призову під час мобілізації (№7481) проголосували 282 народних депутати.

Верховна Рада також надала право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації науковим, науково-педагогічним та педагогічним працівникам.

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Теги: армія росія війна повістка мобілізація ЗСУ

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