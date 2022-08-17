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«Промислова мобілізація» в РФ: оборонний комплекс почав працювати цілодобово

Оксана Воронцова
glavcom.ua
«Промислова мобілізація» в РФ: оборонний комплекс почав працювати цілодобово
Завод «Уралвагонзавод» виробляє російські основні бойові танки Т-72
фото з відкритих джерел

Робітників підприємств ВПК Росії змушують працювати по дві зміни

Російська влада запровадила на підприємствах військово-промислового комплексу цілодобовий графік роботи. Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк у Telegram.

«Керівництво РФ почало проводити приховані заходи так званої «промислової мобілізації» компаній та підприємств оборонного комплексу. Так, на підприємствах запроваджено цілодобовий графік роботи. Проте, працюючі можуть навіть і не мріяти про підвищення зарплати. А робітникам, які відмовляються працювати по дві зміни, просто видають пів зарплати», – розповів він.

Як повідомлялося, Кремль намагається «мобілізувати» промисловість для підтримки тривалої війни в Україні.

Так, на початку серпня Кремль ініціював «промислову мобілізацію» оборонних підприємств, заборонивши деяким співробітникам і всьому керівництву «Ростеху» брати відпустки. Військово-промислова комісія РФ під головуванням Володимира Путіна готується до початку вересня змінити програму держоборонзамовлення, збільшивши видатки на 600-700 млрд рублів (приблизно $10 млрд).

Теги: промисловість Україна росія війна

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