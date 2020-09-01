СБУ виявила на Луганщині схрон зі снарядами і гранатометами



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У схованці було два гранатомети РПГ-22, 66 артилерійських снарядів, 8 протипіхотних гранат різних модифікацій, протитанкову міну ТМ-62 (вага тротилу - 7,5 кілограма) і більше 7 000 набоїв різного калібру

Арсенал був розміщений у підземному сховищі неподалік житлових будинків в селі Колядівка Новоайдарського району

Співробітники Служби безпеки України виявили в Луганській області схрон з великою кількістю боєприпасів. Про це повідомляється на сайті спецслужби у вівторок, 1 вересня.

«Арсенал був розміщений у підземному сховищі неподалік житлових будинків в селі Колядівка Новоайдарського району. Оперативники спецслужби вилучили зі схованки два гранатомети РПГ-22, 66 артилерійських снарядів, 8 протипіхотних гранат різних модифікацій, протитанкову міну ТМ-62 (вага тротилу - 7,5 кілограма) і більше 7 000 набоїв різного калібру», - йдеться в повідомленні.

У СБУ інформують, що наразі перевіряється інформація про причетність сепаратистів до облаштування схрону. Розпочато кримінальне провадження за статтею про незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами (ч.1 ст.263 КК України).

До слова, напередодні під Харковом знайшли велику схованку боєприпасів. В одному з гаражів міста Люботин виявили кілограми тротилу, сотні гранат і пострілів до гранатометів, пускові ракетні двигуни і десятки тисяч патронів.

Раніше правоохоронці провели обшук у будинку чинного сепаратиста «ЛНР» і вилучили у нього боєприпаси.