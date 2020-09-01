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    Події в Україні

    СБУ виявила на Луганщині схрон зі снарядами і гранатометами

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    У схованці було&nbsp;два гранатомети РПГ-22, 66 артилерійських снарядів, 8 протипіхотних гранат різних модифікацій, протитанкову міну ТМ-62 (вага тротилу - 7,5 кілограма) і більше 7 000 набоїв різного калібру - СБУ виявила на Луганщині схрон зі снарядами і гранатометами
    У схованці було два гранатомети РПГ-22, 66 артилерійських снарядів, 8 протипіхотних гранат різних модифікацій, протитанкову міну ТМ-62 (вага тротилу - 7,5 кілограма) і більше 7 000 набоїв різного калібру

    Арсенал був розміщений у підземному сховищі неподалік житлових будинків в селі Колядівка Новоайдарського району

    Співробітники Служби безпеки України виявили в Луганській області схрон з великою кількістю боєприпасів. Про це повідомляється на сайті спецслужби у вівторок, 1 вересня.

    «Арсенал був розміщений у підземному сховищі неподалік житлових будинків в селі Колядівка Новоайдарського району. Оперативники спецслужби вилучили зі схованки два гранатомети РПГ-22, 66 артилерійських снарядів, 8 протипіхотних гранат різних модифікацій, протитанкову міну ТМ-62 (вага тротилу - 7,5 кілограма) і більше 7 000 набоїв різного калібру», - йдеться в повідомленні.

     У СБУ інформують, що наразі перевіряється інформація про причетність сепаратистів до облаштування схрону. Розпочато кримінальне провадження за статтею про незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами (ч.1 ст.263 КК України).

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    До слова, напередодні під Харковом знайшли велику схованку боєприпасів. В одному з гаражів міста Люботин виявили кілограми тротилу, сотні гранат і пострілів до гранатометів, пускові ракетні двигуни і десятки тисяч патронів.

    Раніше правоохоронці провели обшук у будинку чинного сепаратиста «ЛНР» і вилучили у нього боєприпаси.

    обшук СБУ Луганщина зброя ЛНР схованка зброї боєприпаси
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