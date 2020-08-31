Поліція знайшла на Харківщині велику схованку боєприпасів



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Фото: Нацполіція

Правоохоронці вилучили десятки тисяч одиниць боєприпасів різного типу і вибухівку

В одному з гаражів міста Люботин Харківської області правоохоронці виявили великий схрон боєприпасів і вибухівки, в якому зберігалися кілограми тротилу, сотні гранат і запалів до них, пускові ракетні двигуни і десятки тисяч патронів. Про це в понеділок, 31 серпня, повідомляє пресслужба поліції області.

«Зокрема, в підвальному приміщенні гаража вилучили 472 корпусу ручних гранат різного типу, 765 запалів, більше 660 гранатометних пострілів різного типу, 122 пускових ракетних двигунів, 49 реактивних протитанкових гранат різного типу, 66 ручних димових гранат, 20 сигнальних, освітлювальних, мінометних і протипіхотних мін, постріл з осколково-фугасного снаряду. Крім того, серед вилученого 55 ящиків з патронами різного калібру - майже 62 тисячі патронів, а також тротилові шашки - загальна вага 5 кг, вибухові пристрої, інші боєприпаси і допоміжні військові засоби», - йдеться в повідомленні.

Зараз правоохоронці встановлюють походження вилучених боєприпасів і коло осіб, причетних до організації незаконного зберігання боєприпасів і зброї. За фактом порушено кримінальну справу.

До слова, також стало відомо, що на Харківщині силовики затримали банду, яка кошмарила бізнесменів.