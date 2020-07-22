Посадовця Одеської міської ради підозрюють у розтраті бюджетних коштів



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Дежаві завдано збитків на суму понад 400 тис. грн

Прокуратура Одеської області повідомила про підозру заступнику керівника одного з Управлінь Одеської міської ради у службовому підробленні та розтраті бюджетних коштів (ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України).

Про це інформує пресслужба прокуратури в Одеській області, повыдомляє «Главком».

За версією слідства, посадовець спільно з директором приватного підприємства розтратили бюджетні кошти під час капітального ремонту залізобетонних сходів для спуску на 10 ст. В. Фонтану в Одесі.

З’ясовано, що підозрюваний вніс до актів приймання виконаних будівельних робіт недостовірні відомості щодо обсягів фактично виконаних робіт та їх вартості, та підписав їх.

Внаслідок таких протиправних дій державі завдано понад 400 тис грн шкоди.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі ГУНП в Одеській області.