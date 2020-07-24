На реконструкції аеропорту «Бориспіль» розікрали 37 млн грн – СБУ



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Тендер на будівництво багаторівневого паркінгу в аеропорту було проведено у 2017 році

СБУ підозрює переможців тендеру у фальсифікації документів щодо обсягів виконаних робіт та використанні фіктивних суб’єктів господарювання

Служба безпеки виявила масштабне розкрадання державних коштів, які були виділені на реконструкцію аеропорту «Бориспіль».

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За інформацією оперативників, у 2017 році менеджмент комерційної структури виграв тендер на будівництво багаторівневого паркінгу в аеропорту.

СБУ підозрює переможців тендеру у фальсифікації документів щодо обсягів виконаних робіт та використанні фіктивних суб’єктів господарювання. На думку правоохоронців, це і дозволило перевести у готівку та привласнити майже 37 мільйонів гривень.

У межах провадження співробітники СБУ проводять низку обшуків у офісах та за місцями проживання фігурантів провадження.

У помешканні одного з фігурантів справи силовики вилучили близько $60 тисяч та понад 1,5 мільйони гривень. Законність цих коштів, йдеться у повідомленні, не підтверджено.

Наразі за всіма адресами обшуків СБУ описують та вилучають фінансово-господарську документацію, що підтверджує протиправну діяльність фігурантів.

Окрім СБУ, до операції залучено слідче управління Офісу великих платників податків ДФС України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, також СБУ заявила про масштабне розкрадання коштів «Укрзалізниці».