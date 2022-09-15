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ДТП за участю кортежу Зеленського: відкрито кримінальну справу

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ДТП за участю кортежу Зеленського: відкрито кримінальну справу
ДБР проводить комплекс необхідних слідчих дій
скрін з відео

Легковик зіткнувся з автівкою президента України та машинами супроводу

За фактом дорожньо-транспортної пригоди, що сталась за участі автівки президента України Володимира Зеленського відкрито кримінальне провадження. Про це повідомляє пресцентр Державного бюро розслідувань.

«Працівники Державного бюро розслідуваннь відкрили кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди, що сталась у середмісті Києва 14 вересня. Легковик зіткнувся з автівкою президента України та машинами супроводу», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що проводиться весь комплекс необхідних слідчих дій. За їх результатами ДБР обіцяє проінформувати громадськість.

Нагадаємо, вночі 15 вересня кортеж президента Володимира Зеленського потрапив у ДТП.

Як повідомлялося, після аварії президента оглянув лікар, серйозних ушкоджень не виявлено. Також медики, що супроводжують главу держави, надали водію легковика невідкладну допомогу та передали кареті швидкої. Крім того, у мережі з'явилося  відео ДТП за участі автівки Зеленського.

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Теги: ДТП Володимир Зеленський ДБР

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