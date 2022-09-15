Зеленський потрапив у ДТП: деталі аварії

Обставини ДТП встановлюють правоохоронці

Кортеж президента Володимира Зеленського вночі потрапив у ДТП у Києві. Про це розповів речник глави держави Сергій Никифоров.

«У Києві сталося зіткнення легковика з автівкою Президента України та машинами супроводу», – написав Никифоров.

За його словами, президента оглянув лікар, серйозних ушкоджень не виявлено. Також медики, що супроводжують Главу держави, надали водію легковика невідкладну допомогу та передали кареті швидкої.

Наразі всі обставини ДТП встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, 14 вересня Зеленський прибув із робочим візитом на Харківщину.

Там Зеленський взяв участь у церемонії підняття Державного прапора України в місті Ізюмі. Під час промови глави держави у місті пролунав вибух, проте ніхто не зрушився з місця.