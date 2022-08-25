Під Львовом сталася потрійна ДТП: є загиблі (фото)

Винуватцю аварії загрожує до 10 років позбавлення волі

Сьогодні, 25 серпня, у Львівській області сталась смертельна аварія. У ДТП потрапили три автомобілі - ВАЗ, Iveco та Opel Vivaro. В аварії загинуло двоє чоловіків, повідомляє пресслужба Нацполіції Львівської області.

Аварія сталась у селі Тарасівка, що під Львовом. У ДТП на місці трагедії загинуло двоє чоловіків, які їхали у ВАЗ. Ще дві пасажирки цього авто отримали травми. У ДТП постраждав також і водій Opel.

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На місці аварії працювали правоохоронці. Причини ДТП встановлюються. У поліції відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України. Винуватцю аварії загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, народний депутат від партії «Слуга народу» Олексій Красов увечері 14 серпня потрапив у дорожньо-транспортну пригоду у Житомирській області. ДТП сталося біля села Броники в Житомирській області. Красов, за їхніми словами, їхав на великій швидкості – близько 200 км/год, він же є єдиним постраждалим в ДТП, у нардепа зламані ніс і рука.