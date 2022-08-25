Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Під Львовом сталася потрійна ДТП: є загиблі (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Під Львовом сталася потрійна ДТП: є загиблі (фото)
Дві пасажирки цього авто отримали травми
фото: Нацполіція

Винуватцю аварії загрожує до 10 років позбавлення волі

Сьогодні, 25 серпня, у Львівській області сталась смертельна аварія. У ДТП потрапили три автомобілі - ВАЗ, Iveco та Opel Vivaro. В аварії загинуло двоє чоловіків, повідомляє пресслужба Нацполіції Львівської області.

Аварія сталась у селі Тарасівка, що під Львовом. У ДТП на місці трагедії загинуло двоє чоловіків, які їхали у ВАЗ. Ще дві пасажирки цього авто отримали травми. У ДТП постраждав також і водій Opel.

4 фото
На весь екран

На місці аварії працювали правоохоронці. Причини ДТП встановлюються. У поліції відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України. Винуватцю аварії загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, народний депутат від партії «Слуга народу» Олексій Красов увечері 14 серпня потрапив у дорожньо-транспортну пригоду у Житомирській області. ДТП сталося біля села Броники в Житомирській області. Красов, за їхніми словами, їхав на великій швидкості – близько 200 км/год, він же є єдиним постраждалим в ДТП, у нардепа зламані ніс і рука.

Теги: аварія ДТП Львівщина

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На кадрах видно, що жінку аж підкинуло в повітрі 
Аварія в Києві: автівка збила велосипедистку (відео) 
Вчора, 15:20
Водій був тверезий, його затримано
Смертельна аварія в Запоріжжі: двоє загиблих, багато травмованих (фото)
28 липня, 19:51
Із колії зійшли п'ять вагонів
В Ірані сталася масшабна аварія на залізниці: багато загиблих
8 червня, 11:55

Події в Україні

Кіпр може передати Україні свої системи ППО, але є умова
Кіпр може передати Україні свої системи ППО, але є умова
Під Львовом сталася потрійна ДТП: є загиблі (фото)
Під Львовом сталася потрійна ДТП: є загиблі (фото)
ЗСУ відбили наступ ворога на усіх напрямках – Генштаб
ЗСУ відбили наступ ворога на усіх напрямках – Генштаб
Міністр оборони Британії назвав загальні втрати РФ у війні
Міністр оборони Британії назвав загальні втрати РФ у війні
На Миколаївщині горить заповідне Андріївське урочище (фото)
На Миколаївщині горить заповідне Андріївське урочище (фото)
Запорізька АЕС уперше повністю відключена від мережі
Запорізька АЕС уперше повністю відключена від мережі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
59K
Удар по Чаплиному: Арестович анонсував відповідь ЗСУ
57K
Шуфрич повернувся в Україну 
52K
У Миколаєві, Кривому Розі та на Київщині лунають вибухи
51K
«Мы на это не рассчитывали». Пропагандист Путіна пояснив, чому Росія програє в Україні (відео)
49K
Авіація вдарила по Каховському мосту та системах ППО окупантів
43K
На Київщині прогриміли вибухи

Новини

Пілоти армії РФ не отримують «бойові» за війну в Україні – розвідка
Сьогодні, 17:30
Іспанія передасть Україні ППО та бронемобілі 
Сьогодні, 14:31
Порошенко закликає владу починати контрнаступ
Сьогодні, 10:13
Українські воїни зупинили наступ окупантів на трьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:13
Що увійде в рекордний пакет допомоги від США: деталі
Вчора, 20:58
Путін вирішив купувати українських школярів на загарбаних територіях 
Вчора, 18:05

Прес-релізи

На Київщини встановлено пам’ятні знаки про вклад енергетиків у післявоєнну відбудову України
На Київщини встановлено пам’ятні знаки про вклад енергетиків у післявоєнну відбудову України
25 серпня, 16:52
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту