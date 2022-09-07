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Нардеп Трухін отримав підозру за минулорічну ДТП

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Нардеп Трухін отримав підозру за минулорічну ДТП
фото: Олеrсандр Трухін/Facebook

Депутат обіцяє співпрацювати зі слідством і брати участь у всіх слідчих діях

Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила підозру народному депутату від «Слуги народу» Олександру Трухіну через ДТП, яка сталася рік тому на Бориспільській трасі. Про це повідомляє пресслужба Національного Антикорупційного бюро.

Інформацію про вручення підозри підтвердив і сам Трухін. «Сьогодні отримав від САП підозру щодо одного з епізодів ДТП, яке сталося рік тому на Бориспільській трасі. На вручення підозри я з‘явився добровільно, нікуди не втікав і втікати не збираюся» – заявив нардеп.

При цьому він пообіцяв співпрацювати зі слідством і брати участь у всіх слідчих діях. «Мені немає чого приховувати і я буду у законний спосіб доводити свою невинуватість» – додав Трухін.

За версією слідства, у серпні 2021 року народний обранець запропонував неправомірну вигоду патрульним поліцейським у розмірі 150 тисяч без зазначення грошової одиниці за те, щоб йому дозволили залишити місце ДТП, яке сталось за його участю.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Розслідування зазначеного факту розпочато 2 лютого 2022 року Генеральним прокурором на підставі матеріалів журналістського розслідування.

Також Трухін повідомив, що звернувся до голови фракції «Слуга народу» Давида Арахамії з проханням призупинити його членство у ній на період розслідування «для того, щоб ця справа не кидала тінь на репутацію всієї нашої команди» .

Нагадаємо, у лютому журналісти опублікували відео з нагрудної камери поліцейського з місця ДТП. На відео видно, що у Трухіна були ознаки алкогольного сп’яніння, він намагався залишити місце ДТП і пропонував поліцейським сумку з імовірно грошима (на відео йдеться про 150 тисяч, але не зрозуміло чи йдеться конкретно про гроші і не вказується валюта – ред.).

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Теги: САП НАБУ депутат суд ДТП

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