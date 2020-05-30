На Рівненщині патрульні побилися з чоловіками через підстреленого пса (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Правоохоронець вистрілив у ногу 35-річному власнику собаки, а після цього, застосувавши сльозогінний газ, поліцейські одягнули на чоловіка кайданки Скріншот з відео

Мешканцю Вараша повідомили про підозру у вчиненні опору працівникам правоохоронного органу та нанесення тілесних ушкоджень

У четвер, 28 травня 2020 року в місті Вараш співробітники екіпажу сектору реагування патрульної поліції ГУНП у Рівненської області застосували зброю та спецзасоби під час суперечки з місцевими мешканцями на вулиці Набережній. Інформацію про цей інцидент оприлюднив відділ комунікації поліції Рівненської області.

Близько 20:30 до правоохоронців надійшло повідомлення про підозрілий рух автомобіля марки «Mazda» в житловому масиві мікрорайону Перемоги. Аби пересвідчитися, чи не перебуває водій іномарки за кермом у стані сп’яніння, поліцейський екіпаж попрямував на виклик.

Біля одного з будинків транспортний засіб вдалося відшукати, втім конструктивної розмови з його водієм від початку не склалося. 39-річний місцевий мешканець всіляко намагався знехтувати вимогам пред’явити документи. Натомість, він повернувся у бік свого 35-річного знайомого, що перебував на подвір’ї будинку із собакою породи «Кане-корсо».

У цей момент 39-річний правопорушник підійшов до собаки та наказав: «Чужі. Взяти!».

Тварина накинулася на 33-річного сержанта поліції. Відповідно до Закону України «Про Національну поліцію», працівник поліції застосував вогнепальну зброю і для знешкодження тварини, яка загрожує життю чи здоров’ю поліцейського. Пострілом правоохоронець травмував собаці лапу.

Це розлютило чоловіків, тож 35-річний варашівець, тримаючи в руках повідок із металевим ошийником, почав наносити ним удари по голові та тулубу сержантові, а 39-річний «напарник» – шарпав за одяг, наносив тілесні ушкодження та намагався відібрати табельну вогнепальну зброю.

Правоохоронець, повідомивши зловмисникам про намір застосування зброї, вистрілив у ногу 35-річному власнику собаки, а після цього, застосувавши сльозогінний газ, поліцейські одягнули на чоловіка кайданки. 39-річний житель Вараша із місця події втік.

Під час сутички поліцейські отримали незначні тілесні ушкодження. Крім того, у ході конфлікту, зловмисники зірвали номерні знаки зі службового авто «Toyota Prius» та пошкодили ними лобове скло.

Через деякий час правоохоронці розшукали іншого нападника. Обох затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. 39-річному варашівцю повідомили про підозру у вчиненні опору працівникам правоохоронного органу та нанесення тілесних ушкоджень за частиною 2 статті 342 та частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.