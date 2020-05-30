Геращенко: поліції вже відомі організатори стрілянини у Броварах
«За все доведеться відповідати і організаторам, і виконавцям», – запевнив заступник глави МВС
Національній поліції України відомі організатори перестрілки у Броварах, невдовзі їм оголосять підозри.
Про це в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
«Особи, які дозволили собі організувати молодих людей, вони нам зрозумілі, і їм будуть оголошені підозри», – сказав він.
За словами Геращенка, учасники перестрілки з Вінниччини мали отримати винагороду за участь у протистоянні у Броварах у розмірі 800 грн за день.
«Скоріше за все, не було в планах застосовувати зброю, але як завжди буває у спектаклях, зброя, яка висить на стіні, вистрілює. За все це доведеться відповідати і організаторам, і виконавцям», – додав заступник глави МВС.
Напередодні ввечері міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що учасники стрілянини «надовго сядуть у в’язницю». Наразі 28 зловмисників затримані, з них вже 22 висунуті обвинувачення.
Раніше у поліції заявили, що сьогоднішня масова перестрілка у Броварах сталася через розподіл пасажиропотоку між місцевими компаніями.
Нагадаємо, 29 травня вранці в місті Бровари сталася стрілянина. За попередньою версією, відбувся конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, та нелегальними перевізниками.
Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що в результаті стрілянини троє учасників отримали поранення з травматичної зброї. Він також оприлюднив фото затриманих.
Для розшуку і затримання інших співучасників введена спеціальна поліцейська операція.
Раніше слідчі розпочали три кримінальні провадження за фактом стрілянини у Броварах.