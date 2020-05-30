США охопили протести після вбивства в Міннеаполісі: Білий дім закрили для відвідування



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В Атланті протестувальники підпалили прапор США під центром CNN, трощили вітрини та кидали запалювальні речовини в авто

Демонстранти вийшли на вулиці в штатах Джорджія, Огайо, Міннесота, Нью-Йорк та в інших частинах США

Білий дім був закритий для відвідування і виходу після того, як до нього прийшли учасники протесту, які вийшли на вулиці Вашингтона через вбивство в Міннеаполісі поліцейським афроамериканця Джорджа Флойда.

Про це повідомляє CNN .

Зокрема, в будівлю Білого дому запросили журналістів, які прийшли на пресконференцію Дональда Трампа.

Тим часом, демонстранти вийшли на вулиці в штатах Джорджія, Огайо, Міннесота, Нью-Йорк та в інших частинах США.

Зокрема, у Атланті (столиця штату Джорджія) заворушення перетворилися на безлад. Протестувальники підпалили прапор США під центром CNN, трощили вітрини та кидали запалювальні речовини в авто.

Сутички з поліцією сталися також у Брукліні, Нью-Йорк.

Напередодні ввечері мер Міннеаполіса заявив про введення на вихідні комендантської години через протести, які переросли в безлади та зіткнення з поліцією.

До слова, офіцеру американської поліції Дереку Човіну, який брав участь у смертельному затриманні афроамериканця Джорджа Флойда, пред'явили звинувачення у вбивстві третього ступеня (вбивство з необережності).

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп направив у Міннеаполіс понад 500 солдатів Національної гвардії.

Причиною введення військ Національної гвардії стали протести через смерть 46-річного афроамериканця після того, як до мережі потрапило відео, як його жорстко затримав офіцер поліції, притиснувши голову до бетону коліном. При цьому затриманий намагався сказати, що не може дихати. Наступного дня чорношкірий чоловік помер.

Учасники масових протестів у Міннеаполісі (Міннесота, США) в ніч проти п'ятниці підпалили поліційну дільницю, де служили офіцери, яких звинувачують у причетності до загибелі Флойда.

Вночі мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей оголосив у місті режим надзвичайної ситуації на 72 години.

Мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей заявив, що четверо поліцейських, причетних до інциденту, були звільнені. Це не перший випадок масових заворушень у США внаслідок жорстких дій поліції щодо афроамериканців.