МВС: підозрюваний у вбивстві семи людей на Житомирщині відсидів у РФ сім років



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Підозрюваний у масовому вбивстві Анатолій Захаренко в суді

Слідство не вірить у версію підозрюваного про самооборону

Підозрюваний в масовому розстрілі людей в Житомирській області Анатолій Захаренко відбув покарання за тяжкий злочин.

Про це ефірі «Свободи слова Савіка Шустера» заявив заступник голови МВС Антон Геращенко.

«За даними слідства, Анатолій Захаренко 1962 року, народився у Російській Федерації. У Російській Федерації за часів СРСР отримав кримінальний термін - близько семи років за вчинення тяжкого злочину», – сказав він.

За словами Геращенка, затриманий неодноразово поводився агресивно під впливом алкоголю. Слідство також не вірить у версію Захаренка про самооборону.

«Троє загиблих були застрелені спячими, що повністю дезавуює свідчення Захаренка. Також дезавуюють це свідчення і свідчення єдиного вцілілого свідка. Судячи зі свідчень свідка та попередніми даними слідства, вже після смерті гостей, які приїхали до нього, підозрюваний вклав їм в руки мисливську зброю, з якою вони приїхали, щоб показати, що нібито йому була загроза», – сказав заступник глави МВС.

Він додав, що Захаренка відправлять на судово-психіатричну експертизу, яка має визначити, чи був він при здоровому глузді.

«Якщо він буде визнаний неосудним, він все одно буде перебувати за гратами, тільки в спеціалізованій психіатричній лікарні», - підкреслив він.

Геращенко заявив, що згідно з Кримінальним кодексом передбачена можливість довічного ув'язнення за вбивство двох та більше осіб.

Зазначимо, що 26 травня на столичному Лісовому кладовищі поховали сімох загиблих у стрілянині на ставку у Житомирській області.

Раніше поліція розкрила деталі розслідування масового вбивства на Житомирщині.

Як повідомлялось, у Житомирській області чоловік розстріляв з мисливської рушниці сімох осіб. Злочинця затримала поліція, він перебуває під вартою. Рушницю, з якої було здійснено масове вбивство, вилучили. Затриманий буде направлений на судово-психіатричну експертизу, після чого суд вирішить осудний він чи ні.

Слідчі вручили підозру чоловіку, який влаштував розстріл на Житомирщині.

Чоловік, якого підозрюють у вбивстві семи людей на Житомирщині, раніше притягувався до адміністративної відповідальності та був фігурантом кримінальної справи.

Підозрюваний у вбивстві 58-річний Анатолій Захаренко найближчим часом пройде судово-психіатричну експертизу.