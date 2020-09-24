На Сумщині поліцейський вимагав хабар за закриття кримінального провадження



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У Сумах на хабарі затримали поліцейського

Після одержання авансу в розмірі 5 тис грн поліцейський виконав обіцянку і закрив кримінальне провадження

У Сумах на вимаганні та одержанні хабара викрито інспектора сектору дізнання Сумського відділу поліції.

Про це повідомляє пресслужба Сумської обласної прокуратури.

За даними слідства, правоохоронець вимагав 10 тис грн від матері неповнолітнього за непритягнення її сина до кримінальної відповідальності за зберігання наркотиків. Після одержання авансу в розмірі 5 тис грн поліцейський виконав обіцянку і закрив кримінальне провадження.

Правоохоронці затримали інспектора під час одержання другої частини коштів.

На даний час поліцейський затриманий у порядку ст. 208 КПК України, йому повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Протиправну діяльність поліцейського припинено спільно з територіальним управлінням ДБР, розташованим у м. Полтава, та Управлінням СБУ в Сумській області.

Як повідомлялося, посадовця Міністерства освіти України судитимуть за одержання 300 тис. грн хабара.