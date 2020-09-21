У Києві судитимуть чиновника Міносвіти за хабар у 300 тис. гривень



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Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна

Посадовця затримали влітку 2020 року під час одержання ним $5 тис. та 165 тис. гривень

Посадовця Міністерства освіти України судитимуть за одержання 300 тис. грн хабара. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Зазначається, що обвинувачений вимагав неправомірну вигоду від представника державного підприємства за перемогу у конкурсі з призовим фондом у 3 млн гривень.

«Київською прокуратурою № 6 скеровано до суду обвинувальний акт відносно службової особи Міністерства освіти України, яку викрито на вимаганні та одержанні 300 тис. грн неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). У ході досудового розслідування встановлено, що перебуваючи на посаді генерального директора одного з Директоратів Міністерства освіти України», – йдеться у повідомленні.

У прокураторі інформують, що посадовця затримали влітку 2020 року під час одержання ним обумовленої суми в розмірі $5 тис. та 165 тис. гривень.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено.

Обвинувальний акт скеровано до Шевченківського районного суду міста Києва для розгляду по суті. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Як повідомлялося, посадовець Мін'юсту вимагав від бізнесмена $55 тис. за керівну посаду у владі.